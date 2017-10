Slováci podľa Kozáka cieľ splnili, teraz už len nervózne čakanie

Na snímke tréner slovenských futbalistov Ján Kozák. Foto: TASR/Martin Baumann Na snímke tréner slovenských futbalistov Ján Kozák. Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. októbra (TASR) - Cieľ získať druhé miesto za favorizovaným Anglickom v kvalifikačnej F-skupine MS 2018 futbalisti Slovenska naplnili. Či to bude stačiť na baráž po nedeľňajšej výhre v Trnave nad Maltou 3:0 ale ešte nevedeli. Tréner Ján Kozák sa na pozápasovej tlačovke vyjadril k šanciam slovenského tímu pomerne skepticky.Tím okolo kapitána Martina Škrtela prvú podmienku na prienik do play off naplnil dvoma gólmi Adama Nemca a jedným Ondreja Dudu. Aj druhá podmienka, že Škóti nevyhrajú v Slovinsku (2:2 - pozn.) vyšla. Teraz ale futbalové Slovensko musí čakať na výsledky ostatných kvalifikačných skupín. "Mužstvo sme pripravovali. Hráči sú profesionáli. Urobili, čo mali urobiť, to ma veľmi teší. Nie je jednoduché po takom ťažkom zápase a ceste, zo Škótska sme prišli o pol šiestej ráno, nastaviť hráčov, aby podali taký výkon. Víťazstvo sme dosiahli po dobrom výkone," povedal 63-ročný kouč SR, ktorý priznal, že hráčov nevedel odselektovať od informácie priebežného stavu súboja v Ľubľane: "To sa nedá. Hráči informáciu mali. A zaujímavé bolo, ako ľudia reagovali v hľadisku. Jasne tam bolo cítiť, že zápas sa otočil."Slováci po prehre v Škótsku 0:1 stratili šancu mať postup do baráže vo vlastných rukách. Kozák pred médiami vyjadril názor, že Slovákom bude chýbať jeden bod. "Všeličo sa môže stať, lenže tie mužstvá to majú vo vlastných rukách. Od vyžrebovania sme vedeli, s kým sme v skupine. S topfavoritom Anglickom, so Slovincami, s ktorými sme mali negatívnu bilanciu, s Litvou dve remízy, k tomu silné Škótsko. Naši hráči tak, ako sú nastavení, by si zaslúžili hrať baráž, ale 'malo by' vo futbale neplatí. Mali sme cieľ získať druhé miesto a to sa nám podarilo. V minulej kvalifikácii sme išli z druhého miesta do Francúzska, teraz asi ani do baráže," skonštatoval kouč SR.Slováci skončili v "efku" druhí, rovnako ako Škóti nazbierali 18 bodov, ale mali lepšie skóre. Do tabuľky druhých si berú 12 bodov a skóre +5. Či budú mať šancu zabojovať o šampionát v Rusku v novembrovej baráži, ukážu pondelňajšie zápasy v ďalších skupinách. Z pohľadu SR budú zaujímavé duely Wales - Írsko a Ukrajina - Chorvátsko, z ktorých potrebujú Slováci aspoň jeden nerozhodný výsledok. V hre je aj možnosť, že Srbsko prehrá s Gruzínskom, resp. Grécko nezdolá doma Gibraltár a súčasne Bosna a Hercegovina získa všetky body v Estónsku. Kozák priznal, že v pondelok bude s veľkou nervozitou sledovať dianie v ďalších skupinách: "Nedá sa to nesledovať. Určite to budem sledovať a budem veľmi nervózny."