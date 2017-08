Slováci prehrali s Bosnou a Hercegovinou.Šancu postúpiť na MS stratili

Na snímke vľavo Šimon Krajčovič (Slovensko) a vpravo Adin Vrabac (Bosna a Hercegovina) počas predkvalifikačného basketbalového zápasu mužov na MS 2019 A-skupiny Slovensko - Bosna a Hercegovina 16. augusta 2017 v Bratislave. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann



predkvalifikácia MS 2019 - A-skupina:



Slovensko - Bosna a Hercegovina 74:92 (45:55)



zostavy a body:



Slovensko: Rančík 19, Jones 12, Žiak 8, Ihring 5, Baťka 4 (Baldovský 7, Musil 6, Fusek 4, Bachan, Krajčovič a Sedmák po 3)



Bosna a Hercegovina: Musa 27, Tomič 11, Gegič 6, Hasandič a Lazič po 5 (Vrabac 11, Atič 10, Lončar 9, Zahiragič 8, Muratovič, Sejfič a Talič 0)



TH: 26/21 - 40/28, fauly: 33 - 29, trojky: 9 - 8, rozhodovali: Lanzarini(Tal.), Krug (Rus.), Uuehendrik (Est.), 600 divákov.



štvrtiny: 22:30, 23:25, 8:25, 21:12

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. augusta (TASR) - Slovenská mužská basketbalová reprezentácia prehrala v zápase A-skupiny predkvalifikácie majstrovstiev sveta 2019 s Bosnou a Hercegovinou 74:92. Najlepším strelcom tímu trénera Ivana Rudeža bol s 19 bodmi Radoslav Rančík. Slováci tak stratili po prehre definitívne šancu na postup do ďalšej fázy. S účinkovaním v skupine sa rozlúčia v sobotu 19. augusta o 16.00 h, ich súperom budú Švédi.Pre slovenských basketbalistov sa zápas nezačal najlepšie, nie príliš dôslednou obranou dovolili súperovi už v šiestej minúte dostať sa do dvojciferného vedenia - 19:9. Rozkúskovaná hra však hrala viac do karát Slovákov, do konca prvej štvrtiny stiahli na 22:30. V druhej 10-minútovke dokázali byť zverenci trénera Ivana Rudeža lepším tímom, v 14. minúte priniesla ich snaha vyrovnanie - 35:35. Potom prišlo opäť poľavenie v defenzívnej činnosti, Bosna a Hercegovina to využila na zisk dvojciferného náskoku. Slovensko napokon prehrávalo po dvadsiatich minútach hry 45:55.Hráči Bosny a Hercegoviny išli aj po prestávke pevným krokom za víťazstvom, z častých zaváhaní v slovenskej hre si dokázali budovať čoraz výraznejší náskok. Pred poslednou štvrtinou bolo už o osude stretnutia v podstate rozhodnuté, hostia vyhrávali rozdielom 27 bodov. V závere tak dostali priestor menej vyťažení basketbalisti, Slovensko napokon prehralo s Bosnou a Hercegovinou 74:92.