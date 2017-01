Slováci prehrali v Abú Zabí s Ugandou

Základná jedenástka slovenskej futbalovej reprezentácie pred zápasom s Ugandou Foto: Teraz.sk/Facebook SFZ Foto: Teraz.sk/Facebook SFZ

futbal - príprava:



Uganda - Slovensko 3:1 (2:0)

Góly: 5. Oloya, 15. Miya, 77. Massa - 57. Vavro. ŽK: Mawanda, Shaban (obaja Uganda).



zostavy a striedania:



Uganda:

Odongkara - Wadada (62. Iguma), Ochaya (47. Jjuko), Awanyi, Mawanda - G. Kizito, Mawejje (47. Massa), Oloya, L. Kizito (Walusimbi) - Miya (62. Sentamu), Shaban



Slovensko:

Šulla (46. Jakubech) - Kotula (46. Šulek), Vavro, Králik, Holúbek - Bukata (70. Huk), Gergel (70. Káčer), Škvarka - Oršula (84. Šafranko), Malec (70. Guba), Hlohovský

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Abú Zabí 8. januára (TASR) - Futbalisti Slovenska prehrali v nedeľňajšom prípravnom stretnutí v Abú Zabí s Ugandou 1:3. Ligový výber trénera Jána Kozáka nezachytil úvod, keď v úvodnej štvrťhodine inkasoval od účastníka Afrického pohára národov dva góly. Po zmene strán síce znížil peknou strelou spoza šestnástky Denis Vavro, ale triumf Afričanov spečatil v 77. minúte striedajúci Massa.Slovensko nedokázalo zdolať súperov z Afriky ani v piatom súboji, na konte tak má proti zástupcom tohto kontinentu tri prehry a dve remízy. Vo štvrtok 12. januára si Slováci opäť v metropole Spojených arabských emirátov zmerajú sily so Švédskom.Stretnutie sa pre problémy so sieťou na bráne Ugandy začalo s päťminútovým oneskorením. Afričania sa od úvodu prezentovali rýchlym pohybom a presnými kombináciami, ktoré robili Slovákom problémy. Skóre sa menilo už po piatich minútach hry, keď Oloya si na hranici šestnástky zasekol Holúbka a prízemnou strelou k pravej žrdi prekonal Šullu - 1:0. O desať minút neskôr už bol rozdiel dvojgólový, keď Uganda využila zmätky v obrane súpera a Miya zo skrumáže prestrelil slovenského brankára. Slováci mali loptu častejšie na kopačkách (v prvom polčase 61%-39%), ale do priestoru brány za prvých 45 minút vyslali len jednu strelu.Uganda sa aj po zmene strán prezentovala živelným futbalom, Slováci kontrovali taktickou hrou s postupným prechodom do útoku. Kozákovcom sa podarilo znížiť v 57. minúte. Po rohovom kope zle vybehol gólman Odongkara, ktorý vyboxoval loptu presne na kopačky Vavra a ten nemal problém trafiť polopráznu bránu - 2:1. Strelený gól Slovákov povzbudil a snažili sa o vyrovnanie. V 77. minúte si však nedali pozor pri štandardnej situácii. Na center po priamom kope si najvyššie vyskočil striedajúci Massa a prudkou hlavičkou prekonal Jakubecha. V závere si Slováci vypracovali niekoľko šancí, ale skóre sa už nemenilo.