Slováci produkujú stále viac odpadu, recykluje sa len 20 %

Bratislava 16. mája (TASR) - Produkcia komunálneho odpadu na Slovensku takmer kontinuálne rastie. Uviedol to pre TASR Slavomír Held z odboru komunikácie Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR v reakcii na dnešné vyjadrenia predstaviteľov slovenských potravinárskych zväzov k novele zákona o odpadoch.priblížil Held.podčiarkol Held.Envirorezort podľa neho neukladá potravinárom znášať finančné zaťaženie z obalov privátnych značiek, keďže aplikačná novela odpadového zákona umožňuje dohodu medzi obchodníkom a dodávateľom.upozornil.dodal Held.Podpredseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Dušan Janíček, za účasti predstaviteľov slovenských potravinárskych zväzov, v súvislosti s pripravovanou tzv. aplikačnou novelou zákona o odpadoch, ktorá by mala byť účinná od roku 2018, dnes na tlačovej konferencii uviedol, že výrobcom potravín v SR stúpli medziročne náklady na odpady z obalov zo 7 miliónov eur na 40 miliónov eur.Súčasný systém je podľa neho nespravodlivý, pretože predstavuje päť- až desaťnásobné zvýšenie nákladov výrobcov na odpady z obalov.povedal Janíček. Celý systém podľa neho platia iba výrobcovia, pričom zberové spoločnosti, OZV, obce a občania sa iba "vezú".Podľa prezidenta Slovenského mliekarenského zväzu Stanislava Voskára zákon o odpadoch považujú slovenskí potravinári za protiústavný, pretože má diskriminačný charakter vo vzťahu k výrobcom, pretože nechráni podnikateľské prostredie pred poškodzovaním, zvýhodňovaním alebo znevýhodňovaním. Nevytvára tiež podmienky pre slobodné rozhodnutie sa, či si výrobca bude plniť svoju rozšírenú zodpovednosť individuálne, alebo prostredníctvom OZV.Voskár zdôraznil, že 25. mája sa plánuje spustenie medzirezortného pripomienkového konania k aplikačnej (veľkej) novele zákona o odpadoch. SPPK podľa neho poslala na MŽP SR vyše 70 pripomienok, ktoré neboli zapracované do pripravovanej novely zákona a ku ktorým MŽP odmietlo diskutovať.podčiarkol Janíček.SPPK podľa Janíčka žiada šéfa MŽP SR o dôkladné vyhodnotenie vplyvu zákona a jeho novely na podnikateľské prostredie v oblasti potravinárstva na Slovenskupovedal. SPPK podľa neho žiada ministra životného prostredia o otvorenie skutočne odbornej diskusie k novele zákona o odpadoch. "Komunikácia s verejnosťou bola zo strany MŽP SR vedená iba alibisticky," dodal podpredseda SPPK.