Slováci sa môžu podpísať pod petíciu za antiextrémistickú smernicu

Bratislava 14. septembra (TASR) – Európska občianska iniciatíva (ECI) "STOP EXTRÉMIZMU" odštartovala aktívny boj proti terorizmu v Európe tak, že chce zmeniť európsku legislatívu. Európskej komisii predložila súbor právnych úprav a ochranných opatrení proti extrémizmu a na ochranu hospodárstva EÚ.Iniciatíva chce do 12. júla 2018 získať milión petičných podpisov občanov z minimálne siedmich krajín EÚ, aby sa Európska komisia začala predloženými návrhmi zaoberať. Prijatím komplexnej antiextrémistickej smernice by chcela vyplniť súčasné medzery v boji proti extrémizmu. Európska komisia zaregistrovala iniciatívu 12. júna.uviedla pre TASR konzultantka projektu Mária Adamová.Ako ďalej uvádza iniciatíva, len v roku 2016 bolo v Európe zatknutých v súvislosti s extrémisticky motivovanými činmi 1002 osôb.dodala Adamová.Európska občianska iniciatíva v tejto súvislosti vypracovala komplexný plán opatrení. Požaduje európsku antiextrémistickú smernicu, ktorá by mala zahŕňať definíciu extrémizmu vychádzajúcu z Charty základných práv EÚ, výstražný zoznam extrémistických organizácií a jednotlivcov, zlepšenie spravodajského zdieľania informácií medzi bezpečnostnými agentúrami a úradmi, zmeny v pracovnom práve ako napríklad zjednodušenie výpovedí z práce pre extrémistov, zjednodušenie uplatňovania náhrad škody od extrémistov, označenie a odhaľovanie zahraničného financovania a pokuty.Ako potvrdila pre TASR Ingrid Ludviková zo Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, iniciatívu občanov musí podporiť aspoň milión občanov EÚ z minimálne siedmich členských krajín.spresnila.Po zozbieraní milióna podpisov organizátori odprezentujú iniciatívu pred Komisiou, ktorá ju posúdi.uviedla, pričom zároveň dodala, že Komisia nemá povinnosť navrhnúť právny akt na základe iniciatívy. Ak sa však Komisia rozhodne prijať legislatívny návrh, začne sa riadny legislatívny postup.