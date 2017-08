Slováci sa najviac zadlžujú v bankovom sektore

Ilustračné foto. Foto: Andrej Galica Foto: Andrej Galica

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. augusta (TASR) - Na produktoch od bánk sa dlhuje najviac, s oveľa nižším objemom meškajúcich úhrad nasledujú nebankové spoločnosti a telekomunikácie. Takéto poradie oblastí, kde sa Slováci najviac zadlžujú, bolo zaznamenané v databázach spoločnosti EOS KSI Slovensko.Najvyššia suma jedného dlhu v segmente B2C, teda Business to Consumer, sa podľa dát EOS KSI v roku 2016 vyšplhala na rekordných 664.816,89 eura. Fyzická osoba v priemere dlhovala čiastku 1390 eur. Najmenší dlh vznikal v oblasti poistných služieb (1,28 %). Kritickými boli nebankové spoločnosti (20,21 %) a najhoršie dopadli banky (69,74 %).Spoločnosť EOS KSI Slovensko, ktorá sa venuje správe a inkasu pohľadávok, si v tomto mesiaci pripomenie 20 rokov na slovenskom trhu. Za celú svoju históriu spracovala viac ako 2,4 milióna pohľadávok, v rámci kontaktovania dlžníkov vykonala 4,6 milióna hovorov a podarilo sa jej zinkasovať od dlžníkov objem peňazí vo výške viac ako 412,3 milióna eur."Sme tu pre tých, ktorí majú problémy s nedisciplinovanými klientmi a meškajú s úhradami faktúr, prípadne neplatia vôbec. Pomáhame tak vyrovnať záväzky bez komplikovaných súdnych procesov či exekúcií," uviedol Michal Šoltes, konateľ spoločnosti, ktorá do dnešného dňa poskytla služby viac ako 1500 klientom.EOS KSI Slovensko bola založená v roku 1997 pod názvom Kasolvenzia Slovensko, s. r. o. Spoločnosť sa začala rýchlo rozrastať a poskytovala služby mimosúdneho inkasa pohľadávok viacerým veľkým spoločnostiam už od začiatku. Postupne rozšírila portfólio svojich služieb v oblasti odkupovania pohľadávok, poradenstva, úverových informácií a právnych služieb. V januári 2006 sa spoločnosť stala súčasťou medzinárodnej skupiny EOS Group, ktorá je jedným z najvýznamnejších európskych poskytovateľov finančných služieb, pôsobiacich vo viac ako 25 krajinách. Prepojenie so skupinou EOS znamenalo pre EOS KSI Slovensko začiatok významnej fázy rozvoja, behom ktorej sa výrazne presadila na trhu s odkupovaním portfólií pohľadávok a medzinárodného inkasa.