Slováci sa poisťujú najmenej v regióne

Bratislava 5. júna (TASR) - Zaplavené rodinné domy, príjazdové cesty aj celé dediny. Slovensko za posledné dekády zažilo niekoľko prírodných katastrof, najväčšiu spúšť však jednoznačne zanechali povodne a záplavy. Mimoriadne svojím rozsahom boli najmä povodne v roku 2010. Klientom Allianz – SP vtedy spôsobili vyše 35.000 škôd za viac ako 36 miliónov eur. Tisíce ľudí prišli o svoj majetok, ktorý si budovali celé roky.Napriek tomu že prírodné živly na Slovensku a po celom svete neustále pretrvávajú, väčšina ľudí svoj majetok poistený nemá. Potvrdil to aj nedávny prieskum Allianz Research, podľa ktorého v roku 2017 poklesla vo svete miera poistenosti na úroveň 5,5 % (poistné ako percento HDP). Na začiatku tisícročia, pred veľkou finančnou krízou, bol tento údaj v priemere o jeden percentuálny bod vyšší.hovorí hlavný ekonóm skupiny Allianz Michael Heise.Hoci objem prijatého poistného vo svete za minulý rok stúpol o 3,7 % na sumu 3,66 bilióna eur (bez zdravotného poistenia), miera rastu príjmov už druhý rok po sebe zaostáva za ekonomickým rastom, ktorý dosahuje 5,9 %.V rámci sveta rástlo minulý rok neživotné poistenie dvojnásobne rýchlejšie ako životné, keď zaznamenalo najväčší nárast od roku 2012, a to na úrovni 5 %. K rastu prispeli takmer všetky regióny, hoci rozdiel medzi rozvíjajúcimi sa a vyspelými krajinami je markantný. Kým vo východnej Európe dosiahol rast poistného v neživotnom poistení 6,7 %, na Slovensku bol nárast v roku 2017 len na úrovni 5,9 %.V životnom poistení bol celosvetový rast poistného v roku 2017 výrazne nižší, len na úrovni 2,8 %. Dôvodom je najmä slabý rozvoj v západnej Európe, kde je akumulovaný takmer 30-% podiel celosvetového poistného. V dlhodobom časovom horizonte je však vo východnej Európe aj naďalej veľmi slabý trh životného poistenia.Od začiatku milénia miera poistenosti v životnom poistení v tomto regióne poklesla už z nízkej úrovne 1 % na aktuálnych 0,5 %. Na Slovensku, po troch klesajúcich rokoch, minulý rok stúplo životné poistenie o 4,3 %, no objem poistného je stále o celých 9 % nižší ako v predkrízovom období v roku 2008. Na Slovensku miera poistenosti v životnom poistení od čias krízy poklesla z 1,6 % na aktuálnych 1,2 %.Allianz Research predpokladá v blízkej budúcnosti ďalšie zotavovanie poistných trhov. Rast poistného by sa mal v najbližšom desaťročí zrýchliť na približne 6 %, čo odráža bežný rast a výšku inflácie vo svetovej ekonomike.TASR informovala Lucia Muthová z Allianz-Slovenskej poisťovne.