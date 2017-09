Slováci sa udržali v 1. skupine euro-africkej zóny, rozhodol Gombos

Na snímke Norbert Gombos (Slovensko) sa teší po víťazstve v prvom sete proti Poliakovi Hubertovi Hurkaczovi v prvej dvojhre tretieho hracieho dňa 2. kola play off o účasť v I. skupine euro-africkej zóny Davisovho pohára Slovensko - Poľsko v Bratislave 17. septembra 2017. Foto: TASR Foto: TASR

Na snímke vľavo Norbert Gombos a vpravo nehrajúci kapitán Miloš Mečíř (obaja Slovensko) v prvom zápase dvojhry proti Poliakovi Hubertovi Hurkaczovi počas tretieho hracieho dňa 2. kola play off o účasť v I. skupine euro-africkej zóny Davisovho pohára Slovensko - Poľsko v Bratislave 17. septembra 2017. Foto: TASR Foto: TASR

2. kolo play off o účasť v 1. skupine euro-africkej zóny Davisovho pohára:

SLOVENSKO - Poľsko 3:1



Norbert Gombos - Hubert Hurkacz 6:2, 6:2, 3:6, 6:4

Andrej Martin - Kamil Majchrzak 7:5, 4:6, 6:3, 6:3

Martin, Igor Zelenay - Lukasz Kubot, Mateusz Kowalczyk 7:6 (3), 3:6, 3:6, 2:6

Gombos - Majchrzak 6:1, 6:2, 6:4

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 17. septembra (TASR) - Slovenskí tenisti sa aj v roku 2018 predstavia v 1. skupine euro-africkej zóny Davisovho pohára. V dueli 2. kola play off o udržanie sa vtotiž vyhrávajú nad Poľskom už 3:1. O rozhodujúci tretí bod sa na antuke v bratislavskom NTC postaral Norbert Gombos, ktorý v súboji tímových jednotiek po výbornom výkone zdolal Kamila Majchrzaka hladko 6:1, 6:2, 6:4.Slováci odplatili Poliakom prehru 2:3 z baráže o svetovú skupinu v Gdyni z roku 2015 a upravili vzájomnú bilanciu na 2:1. S poľským tímom si v domácom prostredí poradili aj v roku 1996 v stretnutí 2. skupiny euro-africkej zóny v Trnave. Svojho súpera v novom ročníku Davisovho pohára spoznajú už v stredu popoludní, keď je v londýnskej centrále Medzinárodnej tenisovej federácie (ITF) na programe žreb.Gombos hral v úvode duelu s Majchrzakom ako z partesu, trikrát prelomil podanie súpera a prvý set získal jasne vo svoj prospech. Najlepší slovenský singlista predvádzal agresívny tenis, výborne podával i returnoval, pri dlhších výmenách ničil súpera delovým forhendom. Majchrzak pôsobil pod zatiahnutou strechou Aegon arény bezradným dojmom a vôbec nevedel, čo má proti rozbehnutej slovenskej jednotke hrať.Aj druhý set bol v réžii Gombosa, ktorý brejkol Majchrzaka v treťom i siedmom geme. Pred začiatkom tretieho dejstva zamieril Poliak do šatne, no ani krátka prestávka na "zresetovanie" mu nepomohla. Hneď v prvom geme po návrate na kurt stratil servis a Gombos dokráčal za štvrtým daviscupovým víťazstvom. Za stavu 5:4 premenil zverenec trénera Ladislava Simona pri vlastnom podaní v poradí tretí mečbal.