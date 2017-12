Slováci senzačne zdolali USA, veľkou oporou bol brankár Durný

Slovenskí hokejisti do 20 rokov zvíťazili nad domácim tímom USA 3:2, 29. december 2017, Buffalo. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

MS hráčov do 20 rokov, A-skupina:



USA - SLOVENSKO 2:3 (0:0, 1:1, 1:2)

Góly: 32. Tkachuk (Poehling, Anderson), 57. Mittelstadt - 25. Krivošík (Buček), 56. Krivošík (Buček), 58. Buček. Rozhodovali: Kuľov (Rus.), Sjoqvist (Švéd.) – Hagerstrom (USA), Yletyinen (Fin.), vylúčení: 1:2 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0.



zostavy:

USA: Woll – Fox, Samberg, R. Lindgren, Perunovich, Peeke, M. Anderson, Hughes – Poehling, B. Tkachuk, J. Anderson – Mittelstadt, Harper, Tufte – Yamamoto, Brown, Bellows – Lockwood, Frederic, Jones – Norris



Slovensko: Durný – Hedera, Korenčík, Bodák, Ivan, Fehérváry, Zeleňák, Matejovič, Fereta – Smolka, Kelemen, Kundrik – Studenič, Tamáši, Miloš Roman – Buček, Krivošík, Ružička – Čacho, Liška, Solenský

Slovenskí hokejisti do 20 rokov zvíťazili nad domácim tímom USA 3:2, 29. december 2017, Buffalo. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tabuľka A-skupiny:

1. Kanada 2 2 0 0 0 10:2 6

2. USA 2 1 0 0 1 11:3 3

3. Fínsko 2 1 0 0 1 6:5 3

4. SLOVENSKO 2 1 0 0 1 3:8 3

5. Dánsko 2 0 0 0 2 1:13 0

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Buffalo 29. decembra (TASR) - Slovenskí hokejisti do 20 rokov sa vo svojom druhom zápase na MS v Buffale postarali o senzáciu. Nad domácim tímom USA zvíťazili 3:2 a vďaka zisku troch bodov sa výrazne priblížili k postupu do štvrťfinále. V úvodnom dueli podľahli Kanade 0:6.Veľkou oporou mladých Slovákov proti Američanom bol brankár Roman Durný, ktorý zlikvidoval viacero veľkých šancí úradujúcich majstrov sveta. Víťazný gól strelil necelé dve minúty pred koncom po krásnej individuálnej akcii Samuel Buček, dvomi presnými zásahmi sa blysol Filip Krivošík. V sobotu o 22.00 SEČ nastúpia zverenci trénera Ernesta Bokroša proti Fínsku.Úradujúci juniorskí svetoví šampióni mali počas úvodnej desaťminútovky zápasu očakávanú prevahu. Slovákov niekoľkokrát "zatvorili" pred brankárom Durným, ktorý svoj tím podržal tromi dôležitými zákrokmi a raz mu pomohla aj žŕdka. Slovenskí juniori sa postupne osmelili a blízko ku gólu boli v 16. minúte, keď Ivanovu strelu tečoval nohou Roman a puk len tesne minul americkú bránku. O dve minúty neskôr vybojoval puk pred bránkou USA aktívny Buček, ale tiesnený nedokázal presne zakončiť.Americkí hráči začali druhú tretinu veľkou aktivitou, no Durný ich kanonáde odolal. Na druhej strane sa dostal do príležitosti opäť Buček, ale gól nedal ani zo svojej druhej šance. Čo sa nepodarilo jemu, podarilo sa v 15. minúte Filipovi Krivošíkovi, ktorý využil prečíslenie 3 na 1 a strelou zápästím otvoril skóre zápasu. V 29. minúte sa počas presilovky dostal po peknej akcii pred brankára Wolla Studenič, ale gól nedal. O niekoľko sekúnd neskôr neuspel ani Roman. Následne predviedol výborný zákrok Durný, ktorý vo veľkej šanci nedovolil skórovať americkému útočníkovi. V 32. minúte už ale slovenský brankár nestačil na zakončenie Tkachuka. Slováci boli aj naďalej aktívni, do veľkej šance sa dostal Solenský, ale nevyužil ju.. Ďalšiu obrovskú príležitosť spálil Smolka.V záverečnej tretine duelu sa pokračovalo vo svižnom tempe z obidvoch strán. Slováci hrali naďalej veľmi sympatický a nebojácny hokej. V 56. minúte ich poslal do vedenia svojim druhým gólom Krivošík, keď nechytateľne trafil z bekhendu. Domáci o minútu vyrovnali Mittelstadtom, najkrajší moment zápasu však prišiel v 58. minúte, keď o slovenskom víťazstve rozhodol po brilantnej individuálnej akcii Buček.