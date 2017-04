Slováci si pripísali štvrtú výhru v príprave, Nórsko zdolalo 3:2

Na snímke vľavo asistent trénera Július Šupler a vpravo tréner Slovenska Zdeno Cíger v prípravnom medzištátnom hokejovom zápase v rámci Euro Hockey Challenge Slovensko - Fínsko v Bratislave 21. apríla 2017. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

7. zápase Euro Hockey Challenge:



Nórsko - Slovensko 2:3 (0:2, 1:0, 1:1)

Góly: 17. Thoresen (Reichenberg, Lesund), 49. K. Olimb (Thoresen) - 13. Bližňák (Skalický), 19. Miklík (Čerešňák), 56. Bakoš (Kudrna). Rozhodovali: Linde, Solem - Jonsson, vylúčenia: 5:5 na 2 min, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:1.



zostavy:



Nórsko: Haugen - Holös, Lesund, Nörstebö, Ödegaard, Johannesen, Sveum, Ström - Thoresen, K. Olimb, Reichenberg - M. Olimb, Bastiansen, Olsen - Trettenes, Forsberg, Olden - Valkva Olsen, Roest, Karterud - Haga.



Slovensko: Laco - Čajkovský, Sersen, Gernát, Mikuš, Čerešnák, Jánošík, Trška, Šedivý - Dravecký, Suja, Skokan - Kudrna, Cingel, Bakoš - Miklík, Bližňák, Haščák - Šťastný, Lušňák, Skalický



Hamar 28. apríla (TASR) - Slovenskí hokejisti zvíťazili v siedmom zápase turnaja Euro Hockey Challenge v nórskom Hamare nad domácim výberom 3:2. Zverenci trénera Zdena Cígera si tak pripísali na konto štvrté víťazstvo v záverečnej príprave pred MS v Kolíne nad Rýnom a Paríži.Slovensko sa s Nórskom stretne v odvete už v sobotu o 18.00 h opäť v Hamare, o deň neskôr oznámi tréner Cíger konečnú nomináciu na šampionát.Úvodné buly stretnutia medzi Nórskom a Slovenskom vhodila olympijská víťazka v biatlone Anastasia Kuzminová. Začiatok zápasu bol vyrovnaný, Slovensko dostalo šancu otvoriť skóre v piatej minúte po vylúčení Reichenberga, ale faul Cingeľa poslal následne oba tímy do štyroch. Prvú veľkú príležitosť mali domáci hokejisti, Laco však výborne zasiahol pri šanci Thoresena v desiatej minúte. Následne mali Slováci výhodu presilovky, veľké šance počas nej mali Čajkovský a Suja, gól však nepadol. Početnú výhodu mali vzápätí aj Nóri, ale po ich chybe vypichol puk Skalický, naservíroval ho do tandemu Bližňákovi a ten strelou do protipohybu Haugena otvoril skóre. Slovensko malo od tohto momentu viac z hry a svoju prevahu dokázalo využiť v závere prvého dejstva. V presilovej hre nabil Miklíkovi na ľavú stranu Čerešnák a Haugen musel vyťahovať puk zo svojej siete po druhý raz - 0:2.Dvojgólové manko prebralo Nórov z letargie a v úvode druhej tretiny hýrili aktivitou. Laco mal plné ruky práce po troch minútach, keď sa pred neho natlačil Karterud a hoci slovenský brankár prišiel o hokejku, svoj tím dokázal podržať. Vzápätí na druhej strane pohrozil strelou švihom v dobrej pozícii Lušňák. Zverenci trénera Cígera mali potom opäť možnosť presilovky, ale šance Skokana i Sersena zostali nevyužité. Veľký tlak Nórov prišiel v polovici tretiny, ale Laco v spolupráci s obranou odvrátil všetky strelecké pokusy. Aktívni Nóri sa však dočkali v 37. minúte, keď sa pred Lacom po odrazenej strele výborne zorientoval Thoresen a znížil stav po dvoch tretinách na 1:2.Aj do tretej tretiny vstúpili aktívnejšie Nóri. Najskôr sa síce v dobrej šanci ocitol Šťastný, ale pred Lacom bolo veľmi živo po snahe Karteruda. Slovenský brankár potom predviedol niekoľko dobrých zákrokov. Gól mohol na druhej strane streliť Haščák, ale vo veľkej šanci zlyhal. Po chybe Šedivého v 49. minúte sa dostal do šance opäť Karterud, súper ho zastavil iba za cenu nedovoleného zákroku. Ken Olimb využil presilovku okamžite a vyrovnal na 2:2. Odpovedať mohol vzápätí opäť Haščák, ale ani svoju druhú veľkú šancu nepremenil. Rozhodnutie napokon prišlo necelé štyri minúty pred koncom zápasu. Kudrna našiel skvelou prihrávkou Bakoša a ten sa v nájazde na Haugena trafil naozaj excelentne - 2:3.