Slováci si radi vypijú, podobné to majú Ukrajinci či Česi

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 20. septembra (TASR) – Slovensko patrí medzi krajiny s vyššou spotrebou alkoholu. Tvrdí to Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). V jeho konzumácii ho zaraďuje ku krajinám ako Ukrajina, Rumunsko, Maďarsko, Česko či Litva, Lotyšsko, Poľsko a Slovinsko.Alkohol tu podľa WHO môže aj za predčasné úmrtia ľudí, píše sa v národnom akčnom pláne pre problémy s alkoholom. Slováci ho však pijú menej ako kedysi, ukazujú dáta zo Štatistického úradu SR.píše sa v materiáli.Menej pijú podľa dát aj tí s vekom od 15 do 18 rokov. V roku 1990 mal takýto človek spotrebu 13,9 litra ročne, v 2015 to bolo 10,2 litra, čo by malo byť pod priemerom EÚ. Slovák nad 15 rokov vypil v roku 2015 v priemere 4,2 litra liehu, 3,4 litra piva a 2,6 litra vína.píše v akčnom pláne Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR.Alkohol pijú podľa štatistík častejšie muži než ženy, informujú zase dáta EHIS z roku 2014 (Európske zisťovanie o zdraví). Tie tiež ukázali, že za posledných 12 mesiacov pilo denne alkohol asi 3,1 percenta Slovákov.píše sa v akčnom pláne.Rezort priznáva, že v školách sa nedarí odradiť 11- až 14-ročných od prvej skúsenosti s alkoholom.píše ministerstvo zdravotníctva.Deti a mladiství hazardujú najmä s nárazovým pitím. "Dospievajúce dievčatá sa v tejto veci vo viacerých ohľadoch vyrovnali dospievajúcim chlapcom a mladým mužom," uvádza sa v akčnom pláne.