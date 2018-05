Slováci sú na MS s komfortom spokojní, na duely budú chodiť v oblekoch

Na snímke slovenskí hokejoví reprezenti Mário Grman (vľavo) a vpravo Martin Feherváry vo svojej izbe, z ktorej majú výhľad na halu Royal Aréna, kde slovenskí hokejisti odohrajú zápasy základnej A - skupiny 82. majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji v Kodani 4. mája 2018. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Kodaň 4. mája (TASR) - Iba pár metrov to majú slovenskí hokejisti z hotela Crowne Plaza do Royal Areny. V dejisku MS v Kodani im tak prakticky stačí prejsť len cez cestu. Niektorí hráči, ako napríklad Ladislav Nagy, majú na halu aj krásny výhľad z okna. Ubytovanie si všetci pochvaľujú, rovnako aj stravu.Nová moderná štvrť dánskej metropoly Örestad pôsobí ako nové samostatné mesto, s centrom Kodane, ktoré je vzdialené asi päť kilometrov, ju spája verejná dopravná sieť. Najvyužívanejšie je metro. Okrem novej Royal Areny, kde sa budú hrať zápasy MS, je nový aj hotel, v ktorom bývajú nielen slovenskí hokejisti, ale aj ďalšie výpravy. Všetko vonia novotou a neustále drobnejšie stavebné práce v okolí naznačujú, že ešte nie je všetko úplne hotové.povedal s úsmevom Nagy pre TASR a dodal:V prípade záujmu majú hokejisti k dispozícii aj bicykle, čoraz viac obľúbenejší mestský dopravný prostriedok a veľmi rozšírený v mnohých metropolách.dodal Nagy. Bicykel však už využil Dominik Graňák, ktorý tak má za sebou prvé kilometre v dejisku šampionátu.Počas ZOH v Pjongčangu rozdeľoval jednotlivé dvojice po izbách generálny manažér SR Miroslav Šatan, tentokrát si hráči vyberali sami. Nagy si za spolubývajúceho zvolil obrancu Mareka Ďalogu.smial sa Nagy a prezradil:Slovákom chutí aj strava, v modernom hoteli majú pestrý výber.uzavrel Nagy.Ďalšiu dvojičku tvorí obranná dvojica Mário Grman - Martin Fehérváry.povedal Grman.Trochu ho prekvapilo, že pred hotelom stoja neustále policajti so samopalmi:Slováci dbajú aj na dobrú reprezentáciu mimo ľadu, na zápasy budú chodiť v oblekoch.dodal Grman.vyslaní redaktori TASR