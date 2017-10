Slováci sú ochotní pomôcť ľuďom v núdzi nákupom potravín až do 6 eur

Foto: Kaufland Foto: Kaufland

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. októbra (OTS) - Aj túto skutočnosť odhalil nedávny prieskum na tému potravinovej pomoci, ktorý realizovala spoločnosť Kaufland v spolupráci s prieskumnou agentúrou NMS Market Research. Viac ako tretina z respondentov, ktorí o projekte potravinovej pomoci vedia, aj prispieva. Viac ako polovica plánuje s prispievaním začať, či pokračovať v budúcnosti. Zapájajú sa skôr ľudia vo veku 35 – 44 rokov, so stredoškolským vzdelaním a najčastejšie zo západného Slovenska. Tento prieskum bol realizovaný na vzorke tisíc respondentov.Tohtoročná zbierka sa bude konať 12.októbra na všetkých predajniach spoločnosti Kaufland počas celej otváracej doby.Pomôcť ľuďom, ktorí sa ocitli v núdzi môže každý z nás. Už štvrtý rok sa môže ktokoľvek zapojiť do projektu charitatívnej potravinovej zbierky s názvom, ktorú organizuje Slovenský Červený kríž (SČK) v spolupráci s obchodným reťazcom Kaufland. Stačí, ak 12. októbra na hociktorej predajni obchodného reťazca Kaufland nakúpite výrobky zo sortimentu trvanlivých potravín., ktoré priamo na mieste odovzdáte dobrovoľníkom zo SČK. Tí ich po ukončení zbierky a vytvorení balíčkov následne rozdistribuujú ľuďom v núdzi po celom Slovensku.Medzi odporúčané potraviny, vhodné do zbierky, patria trvanlivé konzervované potraviny – zeleninové, ovocné či mäsové konzervy, múka, ryža, pochutiny, soľ, cukor, med, čaj, mlieko, sušienky a iné. Je len na vás, čo a za koľko nakúpite- avšak stále platí, že aj pomoc za pár centov sa ráta.uviedlaVšetky vyzbierané potraviny budú doručené ľuďom v núdzi po celom Slovensku.. Príkladom takejto prijímateľky je napríklad pani Lenka z Dolného Kubína:uvádza pani Lenka.Slovenský Červený kríž organizuje charitatívne potravinové zbierky už desaťročia. Okrem vývarovne, či distribúcie potravín do chudobnejších regiónov, sa SČK rozhodol rozšíriť svoje pôsobenie aj o takéto potravinové zbierky.hovorí. V nákupných domoch spoločnosti Kaufland budú v tento deň stovky dobrovoľníkov zo Slovenského Červeného kríža. Tí sa postarajú nielen o zbieranie a balenie vyzbieraných potravín, ale aj o ich konečnú distribúciu medzi ľudí v núdzi.Spoločnosť Kaufland spolupracuje so Slovenským Červeným krížom už niekoľko rokov. Okrem projektu Pomáhame potravinami aktívne podporuje aj bezpríspevkové darcovstvo krvi, humanitárnu činnosť SČK a čoskoro odovzdá ďalšie 3 záchranárske stany a aj 5 nových vozidiel pre terénne sociálne služby SČK.