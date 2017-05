Slováci sú pri platení faktúr horší, než je priemer východnej Európy

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 12. mája (TASR) - Slováci zaostávajú za východoeurópskym priemerom, čo sa týka faktúr uhradených v omeškaní alebo úplne nedobytných pohľadávok. Podľa EOS štúdie „European Payment Practices“ za rok 2016 má takéto deficity platobnej morálky až 28 % prípadov z celkového objemu vystavených pohľadávok v segmente B2C (Business to Consumer). Podiel omeškaných a nedobytných prichádzajúcich platieb na úrovni celej východnej Európy predstavoval 23 %.Čo sa týka firemných klientov (B2B – Business to Business), štúdia zaznamenala rovnaký podiel, aký bol priemer za východnú Európu. Pohľadávky hradené v omeškaní a nedobytné pohľadávky predstavovali v roku 2016 zhodne 27 %. V rámci štúdie boli pritom oslovení respondenti z východnej Európy pochádzajúci z krajín ako Rusko, Poľsko, Slovensko, Bulharsko, Rumunsko, Grécko, Maďarsko a Chorvátsko.komentuje Michal Šoltes, konateľ spoločnosti EOS KSI Slovensko venujúcej sa manažmentu pohľadávok.Práve nezamestnanosť je aj najčastejším dôvodom, ktorý slovenskí spotrebitelia v rámci štúdie uvádzali v súvislosti s meškajúcimi platbami či neuhrádzaním záväzkov vôbec. Tento fakt označilo najviac respondentov zo Slovenska – až 56 %. Hneď na druhej priečke sa umiestnila zábudlivosť ako dôvod neplatenia faktúr, nasledovaná osobnou platobnou neschopnosťou, prechodnou krízou likvidity či úmyselným neplatením, resp. podvodom.Medzi hlavné dôvody zlej platobnej disciplíny medzi firemnými zákazníkmi (segment B2B) patrili najmä dočasné problémy s cash-flow (uviedlo 49 %), ďalej to boli výpadky platieb u vlastných klientov, využívanie dodávateľských úverov, stav vlastných zákaziek či platobná neschopnosť.