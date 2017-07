Slováci trávia leto v Chorvátsku.Čo treba robiť po ukradnutí dokladov?

Ilustračná snímka Foto: TASR/Svätopluk Písecký Foto: TASR/Svätopluk Písecký

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 5. júla (TASR) – Polícia upozorňuje občanov, že ak im v Chorvátsku ukradnú cestovné doklady, treba to nahlásiť na polícii. Náhradný doklad im vystavia za poplatok desať eur. TASR informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Baloghová.Počas leta Slováci často cestujú najmä do Chorvátska.upozornila Baloghová.Ak bol občan Slovenskej republiky okradnutý, prípadne cestovný doklad stratil, musí túto okolnosť nahlásiť miestne príslušnej polícii. Tá mu vydá potvrdenie, ktoré je potrebné predložiť na zastupiteľskom úrade spolu so žiadosťou o vydanie náhradného cestovného dokladu.ozrejmila Baloghová.Polícia taktiež upozorňuje, že ak Slováci nahlásia stratu alebo krádež občianskeho preukazu či cestovného pasu a potom ho nájdu, s takýmto dokladom už nemôžu cestovať.povedala Baloghová.Slovenskí turisti, ktorí cestujú na dovolenku do Chorvátska s domácimi zvieratami, môžu cestovať so psami, mačkami a fretkami, len ak si zabezpečili cestovný pas zvieraťa, v ktorom sú zaznamenané jeho potrebné vakcinácie.dodala Baloghová.