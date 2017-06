Slováci trénujú na ME do 21 rokov. Finálna nominácia je skoro hotová

Na snímke slovenskí futbalistoví reprezentanti do 21 rokov zľava Tomáš Vestenický, Lukáš Čmelík a Martin Králik počas brífingu s novinármi 5. júna 2017 v Šamoríne pred štartom záverečnej prípravy reprezentácie SR 21 na majstrovstvá Európy v Poľsku. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Na snímke slovenský futbalistový reprezentant do 21 rokov Tomáš Huk počas brífingu s novinármi 5. júna 2017 v Šamoríne pred štartom záverečnej prípravy reprezentácie SR 21 na majstrovstvá Európy v Poľsku. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Šamorín 5. júna (TASR) - Pre Adama Zreľáka je vzhľadom na nedávne zranenie úspech už účasť v tréningovom kempe slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov pred majstrovstvami Európy tejto vekovej kategórie v Poľsku (16. - 30. júna). Pri jeho absenciách v kvalifikačných alebo prípravných stretnutiach alternoval na hrote útoku Pavol Šafranko, ani jeden z nich by tak nemal chýbať v utorňajšej konečnej nominácii.Kouč Pavel Hapal zvažuje pri jej tvorbe už len jedno miesto, tiež pre Zreľákov herný výpadok ide o ofenzívneho hráča. Nemusí to však byť výlučne hrotový útočník, ale aj krídelný futbalista.povedal Šafranko pre TASR na pondelňajšom štarte záverečnej prípravy.Šafranko nastrieľal v uplynulom ročníku najvyššej slovenskej súťaže desať gólov za FO ŽP Šport Podbrezová, resp. FC DAC 1904 Dunajská Streda. Napriek streleckej fazóne rešpektuje reprezentačnú hierarchiu:Pôvodne sa zdalo, že gólová zodpovednosť sa sústredí na Šafranka. Návrat Zreľáka mu zvýšil konkurenciu v boji o základnú zostavu, ale stúpla tým celková sila mužstva.uviedol Zreľák.Útočník českého FK Jablonec bol zranený ešte v apríli, svoju chuť chce pretaviť do tréningov i zápasov. Slovensko sa v základnej A-skupine šampionátu postupne stretne s Poľskom, Anglickom a Švédskom.uviedol Zreľák.Na šampionáte dvadsaťjednotiek sa na rozdiel od "veľkého" EURA predstaví iba tucet tímov. Je tým zabezpečená úroveň podujatia a fráza "niet slabého súpera" dostáva omnoho väčšie opodstatnenie. Pre všetkých účastníkov je minimálny cieľ semifinále.dodal Šafranko pre TASR.