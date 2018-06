Slováci uspeli v boxe v Karlových Varoch, Rácz získal český titul

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Boxing Grand Final v Karlových Varoch:



Róbert RÁCZ (SR) - Martin Procházka (ČR) 3:0 (10) - Rácz získal titul ČUBP v superstrednej váhe



Martin PARLAGI (SR) - Attila Csereklye (Maď.) TKO (4/6) - netitulový zápas superperovej váhy



Karlove Vary 24. júna (TASR) - Slovenský profesionálny boxer Róbert Rácz získal v sobotu večer v Karlových Varoch titul Českej únie boxerov profesionálov (ČUBP) v superstrednej hmotnostnej kategórii (do 76,2 kg). Domáceho pästiara Mareka Procházku po dominantnom výkone zdolal jednomyseľným verdiktom rozhodcov a zostal nezdolaný aj v jubilejnom 20. zápase v profiringu.Dvadsaťdvaročný Slovák vstupoval do duelu ako favorit a od začiatku začal napĺňať papierové predpoklady. Ihneď zaujal stred ringu a testoval odolnosť hlavy i tela o šesť rokov staršieho Procházku. Napriek jednoznačnému priebehu prišlo k prvému počítaniu Čecha až minútu pred koncom 6. kola po kombinácii tvrdého háku a následného zdviháku. Procházka kritickú chvíľu zvládol a odolával až do posledného 10. kola, v ktorom po úderoch na spodok čelil druhému počítaniu. Rácz napriek enormnému úsiliu nedokázal ukončiť súboj pred limitom, na body však jasne zvíťazil.uviedol ešte v ringu Rácz, ktorý zaokrúhlil svoju bilanciu na 20 víťazstiev z 20 zápasov (18 KO), pričom prvýkrát sa jeho zápas neskončil predčasne. Procházka utrpel len druhú prehru, okrem toho má na konte 8 víťazstiev a jednu remízu.Na podujatí Boxing Grand Final sa darilo aj druhému slovenskému zástupcovi Martinovi Parlagimu v superperovej váhe (do 58,97 kg). Parlagi si v tréningovom tempe poradil s Attilom Csereklyom z Maďarska, ktorý na poslednú chvíľu nahradil svojho krajana Márka Szőrösa. Parlagi, slovenská jednotka naprieč váhami, poslal svojho súpera zdvihákom do počítania hneď v prvom kole. V 3. kole išiel Maďar do kolien hneď dvakrát po tvrdých úderoch na spodok. Rovnaký scenár malo štvrté zo šiestich vypísaných kôl, pričom po celkovo piatom počítaní ringový rozhodca Jan Teleki ukončil duel. Tridsaťročný Parlagi zlepšil svoju bilanciu na 23 víťazstiev (13 KO), jednu remízu a dve prehry.