Slováci utrpeli debakel s Českom na turnaji v Debrecíne vo futsale

Debrecín 24. januára (TASR) - Slovenská futsalová reprezentácia prehrala v stredajšom zápase na turnaji v maďarskom Debrecíne s tímom Česka vysoko 2:8, všetky góly padli v druhom polčase.Zverenci trénera Mariána Berkyho predtým na podujatí s názvom Visegrad Four Nations Tournament podľahli Chorvátsku 0:1 a zdolali domácich Maďarov presvedčivo 5:0, so ziskom troch bodov obsadili tretiu priečku za Chorvátskom a Českom.Výber do 21 rokov pod vedením Jána Janíka podľahol českým rovesníkom 1:3 a obsadil rovnako ako "áčko" tretie miesto. V kategórii dvadsaťjednotiek sa z prvenstva tešili domáci Maďari pred Čechmi, poslední skončili Poliaci.výsledky - Visegrad Four Nations Tournament: