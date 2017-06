Slováci už presunuli pozornosť na Angličanov, Bero: Pribudnú šrámy

Na snímke slovenskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov zľava Albert Rusnák, Ľubomír Šatka, Matúš Bero a asisitent trénera Oto Brunegraf počas brífingu s novinármi na ME futbalistov do 21 rokov v poľskom meste Lublin 17. júna 2017.

Foto: TASR/Martin Baumann