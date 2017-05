Slováci v Česku ohlásili protikorupčný protest, bude v Prahe

Ilustračná snímka Prahy Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 22. mája (TASR) - Veľký protikorupčný protest nebude mať 5. júna pokračovanie iba na Slovensku, ale i v susednej Prahe. Organizujú ho tam slovenskí študenti a ľudia pracujúci v Česku.Podujatie sa bude konať o 17.00 h pred budovou Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Prahe, informovali TASR organizátori z Českej republiky. Členmi prípravného výboru sú okrem študentov i právnik či IT analytik.uvádzajú organizátori v stanovisku. V Česku žije asi 100.000 Slovákov.Organizátori majú podobné požiadavky, aké mali slovenskí študenti počas aprílového protestu v Bratislave. Žiadajú vyšetrenie káuz "Bašternák" a "Gorila", odvolanie ministra vnútra Roberta Kaliňáka, prezidenta Policajného zboru Slovenskej republiky Tibora Gašpara, odstúpenie špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika.Diskusie o proteste v Prahe sa mali podľa organizátorov v Česku rozbehnúť po ohlásení druhého Veľkého protikorupčného pochodu na Slovensku, ktorý sa bude tiež konať 5. júna. Okrem Bratislavy by sa mal uskutočniť ešte minimálne v jednom ďalšom slovenskom meste.Členmi českého prípravného výboru akcie "Veľký protikorupčný pochod" sú právnik Miroslav Surmánek, IT analytik Samuel Zubo, študent Šimon Ždárský, projektový manažér Michal Murin, podnikateľ Matej Sukovský, študentka Martina Bátová, študent Filip Kubus, vysokoškolský učiteľ Matúš Hornáček.