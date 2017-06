Slováci v Maďarsku zahrnuli do koncepcie školstva aj vzťah k národu

Ilustračná fotografia: Budapešť. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť/Bratislava 13. júna (TASR) - Nová koncepcia školstva Slovákov žijúcich v Maďarsku, na ktorej pracovali odborníci Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM) dva roky, ráta nielen s dosiahnutím ovládania slovenského jazyka, ale aj s budovaním národnej hrdosti u detí. Povedala to dnes v Budapešti pre TASR predsedníčka CSSM Alžbeta Hollerová Račková.Koncepciu schválilo 30. mája Valné zhromaždenie CSSM, ktoré rozhodlo, že bude premietnutá do krátkodobých a strednodobých plánov, ako aj do akčného plánu v horizonte dvoch-troch rokov." konštatovala Hollerová Račková." spresnila predsedníčka hlavné princípy novej koncepcie.Podľa jej slov koncepcia pokrýva všetky oblasti školstva - počnúc materskou škôlkou až po vysoké školstvo, respektíve po celoživotné vzdelávanie. Pre splnenie predsavzatí bude potrebné, aby školstvo fungovalo ako jednotný systém, v ktorom každý článok buduje svoju činnosť na výsledkoch predchádzajúceho." dodala Hollerová Račková.Tvorcovia koncepcie sa podľa predsedníčky CSSM zhodli v tom, že na to, aby bola úspešná, bude potrebné získať odborne i jazykovo dobre pripravených pedagógov. Potrebné bude pravidelné doškoľovanie pedagógov, ktorí sú teraz v systéme, ale aj motivovanie mladých ľudí, aby si vyberali ako profesiu slovenského učiteľa." uzavrela predsedníčka CSSM.