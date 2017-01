Slováci v novej ére retailu

Foto: Pygmalios, s.r.o. Foto: Pygmalios, s.r.o.

Vzdialenosť a čas sa skracujú.

Hranice a rozdiely sa strácajú.

Dnešný zákazník nerozlišuje medzi on-line a off-line.

Chce nakupovať kedykoľvek a kdekoľvek.

Aký má IoT praktický zmysel v takomto plochom, prepojenom svete?

Dokáže riešiť biznis problémy v predajniach v dobe „prepojeného života“ a nového digitálneho zákazníka?

Predznamenáva globálny štart novej etapy retailu?

Bratislava 31. januára (OTS) - Motto najvýznamnejšej konferencie o retaile v strednej Európe Retail Summit 2017 v Prahe potvrdzuje, že všetko je prepojené. Slovenská spoločnosťpočas dvojdňového programu predstaví unikátne riešenia a naživo aj ukážky retailovej analytiky, ktoré posúvajú retail do novej éry.Práve internet vecí (IoT) je kľúčom k poznaniu zákazníka. O internete vecí budú hovoriť, Partner Regional Sales Manager CZ & SK zo spoločnosti Cisco a, Director of Business Development zo slovenského start-upu Pygmalios už v úvodnej časti hlavného programu konferencie.Priaznivcisa odpovede dozvedia počas druhého dňa samitu v samostatnej sekcii nazvanej „“. Môžu sa tešiť aj na reálne príklady z praxe. Ukážky analýz fyzického správania účastníkov konferencie budú prezentované dokonca naživo s využitím technológií nainštalovaných priamo v kongresovom centre. Prednášajúci, vrátane zástupcov Pygmalios , sa budú venovať technológiám a ich využitiu v marketingu, merchandisingu a v prevádzke, ako aj návratnosti investícií. Zároveň poukážu na to, čo čaká retail v blízkej budúcnosti.z Pygmalios tvrdí: „