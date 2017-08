Slováci v príprave s Čechmi prehrali, M. Roman má za sebou premiéru

Na snímke uprostred Ladislav Nagy (Slovensko) a vpravo Dominik Uher (Česko) počas druhého prípravného hokejového zápasu Slovensko - Česko v Žiline dňa 24. augusta 2017. Foto: TASR/Erika Ďurčová Na snímke uprostred Ladislav Nagy (Slovensko) a vpravo Dominik Uher (Česko) počas druhého prípravného hokejového zápasu Slovensko - Česko v Žiline dňa 24. augusta 2017. Foto: TASR/Erika Ďurčová

Slovensko - Česko 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)



Góly: 19. Zagrapan (Brejčák) - 31. Musil (Kaše), 37. Tomášek (Klok, Hanzl). Rozhodovali: D. Konc, Stano - Výleta, Tvrdoň, vylúčení: 3:5 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, 3763 divákov.



zostavy:



Slovensko: Tomek - Černák, Brejčák, Čerešňák, Gernát, Holenda, Kotvan, Romančík, Roman - Svitana, L. Hudáček, Nagy – Kudrna, Hovorka, Tybor – Macík, Zagrapan, Buc – Paulovič, Sukeľ, Koyš



Česko: Svoboda – Sklenička, Šulák, Pyrochta, Dvořák, Němeček, Klok, Kalina – Kaše, Musil, Lenc – Indrák, Stach, Straka – Hanzl, Tomášek, Uher – Tomeček, Herman, Šťastný

Žilina 24. augusta (TASR) - Slovenskí hokejisti prehrali v druhom prípravnom zápase s Českom v Žiline 1:2. Domáci išli do vedenia v 19. minúte po góle Zagrapana, Česi však svoju prevahu v druhej tretine prejavili aj gólovo a otočili stav. Slováci tak v Žiline nenadviazali na stredajšie víťazstvo (2:0) z Třinca. Premiéru v seniorskej reprezentácii absolvoval 19-ročný obranca Michal Roman.Už v 3. minúte mali domáci reprezentanti prvú presilovku, no nielenže v nej vážnejšie neohrozili Svobodu, ale po šanci Tomečeka ich zachránil brankár Tomek. Česi mali sľubnú príležitosť aj v 7. minúte, ani obranca Šulák však Tomeka neprekvapil. Dianie v prvej tretine prinieslo niekoľko zaujímavých príležitostí na oboch stranách. Bezgólové skóre platilo do začiatku 19. minúty, keď z vyhraného buly Zagrapana vyťažil obranca Brejčák a jeho dobre myslenú prihrávku tečoval do bránky práve Zagrapan - 1:0.Slovenský tím sa mohol v úvode druhej tretiny dostať aj do dvojgólového náskoku, ale príležitosť neúspešne dorážajúceho Tybora a ani pohotová strela Macíka v bránke neskončili. Česi postupne prevzali iniciatívu a slovenských príležitostí ubúdalo. Slováci začali zaostávať najmä v pohybe a z toho pramenili gólové šance českého tímu. V 27. minúte mali síce domáci presilovku, ale Česi v nej potvrdili hernú pohodu a okrem úspešného bránenia predviedli aj dve nebezpečné príležitosti. Ich aktivita vyústila do vyrovnania v 31. minúte. Vyhrané buly v útočnom pásme tentoraz zúročili Česi, keď Musil získal puk a strelou spoza viacerých hráčov nedal šancu Tomekovi - 1:1. Ani tento moment nenaštartoval Slovákov k väčšej aktivite a naďalej sa hralo najmä pred Tomekom. Ten síce viackrát podržal svoj tím, no v 37. minúte inkasoval druhýkrát, keď sériu chýb v obrannom pásme zužitkoval Tomášek - 1:2.Česi pokračovali v prevahe aj v tretej časti a ich brankár Svoboda dlho čakal na prvý zákrok. Výborný pohyb súpera robil starosti slovenskej defenzíve, ktorá sa viackrát nechala zatlačiť v obrannom pásme. Tomek viackrát podržal svoj tím a Slováci sa do ofenzívy pustili v 55. minúte. V nej sa do šancí dostali Kotvan, Hudáček, no najmä Nagy, ktorého pohotovú strelu Svoboda zneškodnil. Slováci sa v závere dostali do tlaku, ktorý zvýraznili aj hrou bez brankára, ale vyrovnať sa im už nepodarilo.