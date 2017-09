Slováci v šlágri vo Wembley nastúpia proti favoritovi Anglicku

Na snímke tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Ján Kozák Foto: FOTO TASR - Pavel Neubauer Foto: FOTO TASR - Pavel Neubauer

kvalifikácia MS 2018, 8. kolo (pondelok 4. septembra, 20.45 h SELČ, v Londýne -1 hodina):



F-skupina:



Londýn/Wembley



Anglicko - SLOVENSKO /rozhodcovia: Clément Turpin - Nicolas Danos, Cyril Gringore (všetci Fr.)/



predpokladaná zostava SR: Dúbravka - Pekarík, Škrtel, Ďurica, Hubočan - Škriniar, Lobotka - Mak, Hamšík, Weiss - Nemec







najbližší program F-skupiny:



pondelok 4. septembra (20.45 h SELČ)



Ľubľana



Slovinsko - Litva /rozhodcovia: Kovács - Marinescu, Artene (všetci Rum.)/



Glasgow



Škótsko - Malta /Kehlet - Larsen, Sorensen (všetci Dán.)/







tabuľka F-skupiny:



1. Anglicko 7 5 2 0 14:2 17



2. SLOVENSKO 7 5 0 2 13:4 15



3. Škótsko 7 3 2 2 12:10 11



4. Slovinsko 7 3 2 2 6:4 11



5. Litva 7 1 2 4 6:14 5



6. Malta 7 0 0 7 2:19 0



Bratislava 4. septembra (TASR) - Povzbudená nesmierne dôležitým víťazstvom 1:0 nad Slovinskom nastúpi slovenská futbalová reprezentácia v pondelok 4. septembra o 20.45 h SELČ v londýnskom Wembley proti veľkému favoritovi Anglicku v ďalšom stretnutí kvalifikácie MS 2018. Bude to šláger F-skupiny a súčasne súboj prvého tímu tabuľky s druhým, v ktorom nebude na tíme trénera Jána Kozáka ležať ťarcha bezpodmienečného bodového zisku. Pravda, tento fakt neznižuje chuť ani odhodlanie Slovákov potrápiť súpera a pokúsiť sa bodovo ho olúpiť. Víťazstvom by sa dostali pred Anglicko na pozíciu lídrov skupiny a zároveň do obrovskej výhody z hľadiska postupových prepočtov pred októbrovým vyvrcholením kvalifikácie.povedal po víťaznom súboji so Slovinskom 63-ročný lodivod slovenského tímu, ktorý proti favoritovi skupiny môže počítať s oboma stopérmi Martinom Škrtelom aj Jánom Ďuricom. Tí v piatkovom dueli pauzovali pre trest za žlté karty, v strede obrany ich však plnohodnotne nahradili Norbert Gyömbér a Milan Škriniar.Slováci s Angličanmi otvorili kvalifikáciu, navlas presne pred rokom (4. septembra v Trnave) sa zrodilo víťazstvo "Albiónu" 1:0, ktoré zariadil v nadstavenom čase Adam Lallana. Ten momentálne pre zranenie nefiguruje v kádri kormidelníka "troch levov" Garetha Southgatea, ktorý práve po dueli so Slovenskom nahradil na lavičke Sama Allardycea usvedčeného z korupčného správania. O obrovskú osobnosť prišli Angličania v útoku, keď sa iba prednedávnom rozhodol ukončiť kariéru rekordér v počte reprezentačných gólov Wayne Rooney.Pred zápasom so Slovenskom mali Angličania absolvovať povinnú jazdu na Malte, ale napokon sa na ceste za tromi bodmi potrápili. Bezgólový prvý polčas na ich šťastie vzali ako varovný signál a po zmene strán nasúkali outsiderovi štyri góly, dvakrát sa presadil muž zápasu Harry Kane. "Malťania hrali desiati pod loptou a proti takému súperovi sa vždy útočí ťažko. Napokon sme však splnili našu úlohu a teraz sa musíme skoncentrovať na zápas so Slovenskom. Vieme, že v prípade pondelňajšieho víťazstva by sme sa veľmi priblížili k prvému miestu v skupine, o ktoré nám ide," vyhlásil útočník Tottenhamu Hotspur.Tréner Southgate i hráči sa v Ta'Qali stali objektmi niektorých nemilých pokrikov svojich krajanov na tribúnach.vysvetlil Southgate. Ten možno pristúpi k obmeneniu základnej zostavy, k dispozícii má útočníkov Daniela Sturridgea, Jermaina Defoa či Marcusa Rashforda, ktorý urobil v piatok dobrý dojem po príchode na ihrisko z lavičky.vyhlásil kapitán mužstva Jordan Henderson. Southgate dodal, že proti Slovensku záleží jedine na výsledku:Slováci z piatich vzájomných duelov s Anglickom prehrali štyri, v základnej skupine na EURO 2016 sa v St. Étienne zrodila bezgólová remíza.skonštatoval útočník Adam Nemec.Dosiaľ posledná návšteva v 90-tisícovom futbalovom chráme Wembley nedopadla pre slovenský tím dobre, 28. marca 2009 prehral (hoci len v príprave) 0:4. Brankár Martin Dúbravka nemal proti Slovincom veľa práce, nesmerovala na neho žiadna priama strela. V Anglicku bude legionár pražskej Sparty pravdepodobne vo väčšej permanencii. "Je na trénerovi, či mi dá šancu. Pevne verím, že áno. Samozrejme, zahrať si vo Wembley je obrovské lákadlo, ale treba zostať nohami na zemi. Je to kvalifikačný zápas, na ktorý sa musíme v hlavách dobre pripraviť," vyhlásil Dúbravka, ktorý medzi žrďami zastupuje zraneného Matúša Kozáčika.Zápas Anglicko - Slovensko povedú francúzski rozhodcovia, ako hlavný Clément Turpin. Na čiarach mu budú pomáhať Nicolas Danos a Cyril Gringore. V priamom prenose prinesie stretnutie RTVS na Jednotke.V záverečnom asociačnom termíne nastúpia Slováci v Škótsku (štvrtok 5. októbra o 20.45 h, Glasgow), v nedeľu 8. októbra o 18.00 h v Trnave uzavrú zápolenia v skupine proti Malte. Na finálový turnaj MS 2018 do Ruska postúpia priamo víťazi deviatich kvalifikačných skupín. Osem tímov z druhých miest odohrá v novembri dvojzápasovú baráž o zvyšné štyri miestenky.