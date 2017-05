Slováci v trnavskej exhibícii legiend 35+ remizovali so Španielskom

Na snímke radosť hráčov Slovenska po góle Igora Bališa v priateľskom stretnutí internacionálov Slovenska a Španielska v Trnave 26. mája 2017. Foto: TASR/Lukáš Grinaj Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Exhibičný duel - Trnava (Štadión Antona Malatinského):



Legendy Slovenska - Legendy Španielska 2:2 (1:1)



Góly: 35. Bališ, 80. Slovák (z 11 m) - 31. Amavisca, 70. Sanchez (z 11 m), ŽK: Contreras, 2320 divákov.



Legendy SR: Lipčák - Zabavník, Poljovka, Valachovič, Greško - Štrba, Karhan - Slovák, Janočko, Šesták - Semeník



striedali: Kamesch - Bališ, Sedlák, Ujlaky, Zvara, Sovič, Labant, Benčík, Ševela



Legendy Španielska: Ablanedo - Otero, Juanito, Giner, Capdevila - Carrasco, De la Red, Guerrero, Amavisca - Ezquerro, Sanchez



striedali: Contreras - Romero, Victor, Ballesta, Cembranos, Ellena

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trnava 26. mája (TASR) - Piatkový exhibičný zápas futbalových legiend nad 35 rokov Slovensko - Španielsko sa skončil nerozhodne 2:2. Diváci na Štadióne Antona Malatinského v Trnave mali možnosť vidieť v akcii viacero hráčov, ktorí v nedávnej minulosti patrili nielen vo svojich krajinách medzi špičku.Na slovenskej strate pod vedením bývalého reprezentačného trénera Jána Kociana nastúpili okrem iných Miroslav Karhan, Vratislav Greško, Vladimír Janočko, Samuel Slovák, či Stanislav Šesták. Dres hostí si v súboji organizovanom Asociáciou profesionálnych športovcov (APŠ kategória Masters) obliekli napr. Joan Capdevila, Julen Guerrero, José Emilio Amavisca alebo Santiago Ezquerro.Organizátori si pre návštevníkov, ktorí mali voľný vstup, pripravili predzápasový sprievodný program. Hlavnému vrcholu večera predchádzali súboje mladých futbalových talentov, z kultúrnej sféry zaujalo vystúpenie tanečnej skupiny Bailadora Dance Group a bubnovej šou v podaní Campana Batucada. Krstila sa aj kniha o Ferdinandovi Daučíkovi, legendárnom trénerovi FC Barcelona so slovenskými koreňmi, ktorú autorsky zostavil športový novinár a publicista Mojmír Staško.Prvú šancu stretnutia hraného na 2x40 minút mali už v úvode Španieli, Guerrero však v dobrej pozícii netrafil bránu. Slováci kontrovali hlavičkou Semeníka, ale chýbala jej razancia. Technické zručnosti predviedli hostia v plnej kráse v 18. minúte. Na konci ich kombinačnej akcie bol Sanchez, ktorého ľavačka tesne minula cieľ. Na opačnej strane Šesták ponúkol ako na podnose loptu pre Zabavníka, dlhoročný defenzívny univerzál však netrafil loptu dobre. Neujala sa ani hlavička Benčíka, ktorú vyškriabal Ablanedo. Diváci sa po vlažnom úvode, podobne ako aktéri na trávniku, postupne dostávali do tempa a skandovaným potleskom si pýtali gól. Ich želanie mohli v rozpätí niekoľkých sekúnd splniť Sanchez, ktorý toči-voči Lipčákovi trafil do žrde a následne Benčík, ktorý namieril do brvna. V 31. minúte Španieli otvorili skóre, Amaviscovu strelu zblokoval Zabavník a dokonale zmiatol Lipčáka - 0:1. O štyri minúty vyrovnal Bališ po nepriamom voľnom kope nariadenom za úmyselnú "malú domov" v podaní Španielov, hoci tí proti nej vehementne protestovali - 1:1.V 43. minúte Victorov lob spadol na brvno slovenskej brány a Lipčák mal dobre postavenú konštrukciu bránky aj pri pokuse Ballestu. Boli to však domáci, ktorí po prestávke udávali tón hre. Aktivitu do ich radov vniesol najmä striedajúci Sedlák, ktorý sa častými prihrávkami na spoluhráčov snažil nájsť trhliny v španielskej obrane. V 62. minúte po Bališovom centri na dvakrát nedokázali hráči v modrých dresoch prekonať Contrerasa, ktorý senzačne zabránil gólu po tutovke Slováka. V 70. minúte dostali Španieli možnosť kopať jedenástku po faule Zabavníka a hoci Lipčák vystihol smer Sanchezovej strely, napokon kapituloval - 1:2. Aj na opačnej strane rozhodca v samom závere ukázal na biely bod po páde Benčíka v pokutovom území, vyrovnanie z jedenástky zariadil so šťastím Slovák - 2:2.