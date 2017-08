Slováci v zahraničí najviac nakupujú v Rakúsku

Ilustračná snímka. Nákupy. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 30. augusta (TASR) - Vďaka rôznym diskusiám o dvojakej kvalite produktov v oblasti rýchloobrátkového tovaru vo východnej a západnej Európe sa nákupy v zahraničí stávajú opäť stredobodom záujmu. Výdavky domácností na zahraničné nákupy FMCG, t. j. potravín a drogérie, tvoria 1,1 % na Slovensku a menej ako 1 % v Českej republike.Pri pohľade na posledných päť rokov sa tento rozdiel medzi krajinami len potvrdzuje. Je to možno dané aj tým, že Slovensko je menšia krajina, a teda nakupovanie v okolitých krajinách je pre slovenské domácnosti doslova bližšie. Potraviny a drogériu si v zahraničí kúpilo aspoň raz 14 - 15 % domácností. Českí zákazníci kúpia rýchloobrátkový tovar v zahraničí v priemere každý druhý mesiac, zatiaľ čo Slováci 9-krát za rok. Ak sa domácnosť rozhodne ísť nakúpiť do zahraničia, zvyčajne pri jednom nákupe minie 3-krát viac než pri priemernom nákupe doma, čo indikuje veľké zásobovacie nákupné zámery.V nákupoch slovenských domácností prevláda Rakúsko, kde je hlavným dôvodom vnímaná vyššia kvalita tovaru v porovnaní so Slovenskom. České domácnosti pri svojich nákupoch v zahraničí jasne preferujú Nemecko, ktoré je nasledované Rakúskom a Poľskom. A zatiaľ čo Slováci stále nakupujú aj v Českej republike, výdavky českých domácností na Slovensku sú okrajové, tvoria približne 4 %.V košíkoch českých a slovenských domácností kupujúcich v zahraničí nadpriemerne prevažujú cukrovinky, ako sú bonboniéry, čokolády alebo cukríky. Nadpriemerne sa však nakupujú aj pracie prostriedky, čo platí viac pre Slovákov, a produkty osobnej starostlivosti ako dezodoranty, sprchové gély, či zubné pasty. Ďalej sa vo väčšej miere nakupujú papierové produkty, najmä detské plienky. V nákupných košíkoch českých domácností sú typické aj syry a liehoviny.Uvedené informácie pochádzajú z kontinuálneho monitoringu nákupného správania domácností GfK Consumer Panel Services za rok 2016, ktorý sleduje nákupy rýchloobrátkového tovaru na reprezentatívnej vzorke 1500 slovenských a 2000 českých domácností, a tiež z voľnopredajnej štúdie Shopping Monitor 2017.