Slováci vedia anglicky lepšie ako Maďari či Česi

Ilustračné foto Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. októbra (TASR) – Znalosť angličtiny Slovákov je na vyššej úrovni ako u Čechov a Maďarov. Najväčšia časť Slovákov dosahuje znalosť úroveň B1. Vyplýva to zo štúdie, ktorú realizovala spoločnosť TrackTest.eu s pracovným portálom Profesia.sk.informovala Nikola Richterová z Profesia.sk.Najviac Slovákov sa zaraďuje do skupiny mierne pokročilých.doplnila.Najčastejšia požiadavka zamestnávateľov pre pracovné pozície, ktoré vyžadujú aktívnu znalosť jazyka, je na úrovni B2. Podľa Richterovej sa však ukazuje, že väčšina uchádzačov s angličtinou túto požiadavku nespĺňa.povedal projektový manažér TrackTest.eu Branislav Pokrivčák.Testovanie uchádzačov prebiehalo v troch častiach, a to gramatika, čítanie s porozumením a počúvanie s porozumením. Ukázalo sa, že Slovákom ide najlepšie počúvanie s porozumením. Najhoršie dopadli výsledky z gramatiky.Slovenskí uchádzači o prácu dopadli medzi testovanými najlepšie.vysvetlila Richterová. Znalosť angličtiny je podľa portálu Profesia.sk potrebná pri vyše 42 percentách pracovných pozícií.