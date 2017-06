Slováci vo štvrťfinále MS v inline hokeji so Švédmi

Na snímke Peter Lichanec (Slovensko) sa teší po strelení gólu vo štvrťfinálovom zápase elitnej kategórie Slovensko - Švédsko na majstrovstvách sveta v inline hokeji 29. júna 2017 v Bratislave. Slováci prehrali 4:6. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Štvrťfinále:



Slovensko - Švédsko 4:6 (0:1, 1:3, 3:0, 0:2)

Góly: 18. Novák (Jurík, Lichanec), 30. Holovič (Ručkay, Kristín), 34. Lichanec (Jurík, Novák), 35. Holovič (Haring, Ručkay) - 9. Svedlund (Kinisjärvi), 14. Svedlund, 18. Dahlberg (Eklund, Lissang), 21. Kinisjärvi (Kesti), 39. Larsson (Kinisjärvi, Kokkonen), 40. Kokkonen (Svedlund, Kinisjärvi). Rozhodovali: Pering - Singer (obaja Nem.), vylúčení: 4:2, presilovky a oslabenia: 0:0.



Zostavy:

SR: Neumann – Novák, Erteľ, Lichanec, Jurík – Ručkay, Kristín, Holovič, Haring – Szabo, Jaško, Burzala, Horský – Šiller, Šimúnek, Šimonič, Trenčan.

Švédsko: R. Kinisjarvi – Kesti, Larsson, M. Kinisjarvi, Svedlund – Eklund, Lissang, Dahlberg Karlsson, Olsson – Rachidi, Pettersson, Kokkonen, Viitanen.



ďalšie štvrťfinálové výsledky:



Fínsko - Chorvátsko 11:2 (4:0, 3:1, 1:1, 3:0)

Česko - Kanada 8:2 (0:1, 3:1, 1:0, 4:0)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 29. júna (TASR) - Slovenskí reprezentanti v inline hokeji prehrali vo štvrťfinále na majstrovstvách sveta v Bratislave so Švédskom 4:6. Zverenci trénera Imricha Antala tak nezopakujú medailový úspech z roku 2008, keď na domácom šampionáte vybojovali strieborné medaily. Aj vo vtedajšom finále boli nad ich sily práve Švédi.Predčasne skončili aj obhajcovia titulu z Kanady, ktorí prehrali s Českom 2:8. V semifinále sa Švédi stretnú v sobotu o 18.00 h s Fínskom, na Česko čaká jeden z dvojice USA - Nemecko, ktorej vzájomný zápas sa začal o 20.00 h.Úvod zápasu bol z oboch strán opatrný, prvé šance prišli v presilovkách. Úvodnú mali k dispozícii Švédi, potom hrali dvakrát v početnej výhode Slováci. Obaja brankári však podržali svoje mužstvá. V deviatej minúte už ale kapituloval Neumann, keď Kinisjärviho strieľanú prihrávku poslal do siete jemným tečom Svedlund. Druhú štvrtinu začali lepšie Švédi, keď na jej začiatku zvýšil na 2:0 Svedlund a po ňom upravil Dahlberg už na rozdiel troch gólov. Novák síce vzápätí znížil, ale Markus Kinisjärvi už onedlho opäť vrátil "Tre Kronor" trojgólové vedenie. V 30. minúte ale znížil po strele z pravej strany Holovič a jeho gól naštartoval stíhaciu jazdu Slovákov. Pred koncom tretej štvrtiny prekonal Roberta Markus Kinisjärviho po individuálnej akcii Lichanec a o pár sekúnd po ňom vyrovnal Holovič. Dokonalý obrat však Slovákom nevyšiel. V priebehu jednej minúty sa Švédi dokázali dvakrát presadiť pred Neumannom a opäť sa dostali na koňa. Dve minúty pred koncom zápasu mohol vykresať nádej pre domácich Ručkay, v samostatnom nájazde ale neuspel. Švédi si už vo zvyšnom čase svoj náskok ustrážili, hoci to Slováci skúšali aj hrou bez brankára. Severania sa tak mohli radovať z postupu medzi najlepšie štyri tímy.