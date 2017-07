Slováci vyhrali v príprave nad Kosovom 75:73

Na snímke hore s loptou Mário Ihring (Slovensko) a dole Dardan Berisha (Kosovo) v priateľskom medzištátnom basketbalovom stretnutí mužov Slovensko - Kosovo v Bratislave 19. júla 2017. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Slovensko - Kosovo 75:73 (42:38)



zostavy a body

Slovensko: Jones 19, Ihring 11, Körner 10, Sedmák 9, Musil 0 (Baldovský a Žiak po 9, Baťka 6, Fusek 2, Krajčovič 0)

Kosovo - najviac bodov: Berisha 25, Shoshi 16, Veseli 12



TH: 16/10 - 10/8, fauly: 16 - 19, trojky: 7 - 9, rozhodovali: Ženiš, Margala, Turčin, 100 divákov.



štvrtiny: 18:24, 24:14, 16:18, 17:17

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. júla (TASR) - Slovenská mužská basketbalová reprezentácia zvíťazila v prípravnom stretnutí pred predkvalifikáciou MS 2019 v Číne nad Kosovom 75:73. Najlepším strelcom tímu bol s 19 bodmi Andre Jones. V utorňajšom stretnutí za zatvorenými dverami prehrali Slováci s rovnakým súperom 61:69. Slováci zakončia sériu prípravných stretnutí 26. a 27. júla dvojzápasom v Maďarsku.Zápasu nechýbalo od úvodného rozskoku vysoké nasadenie, tímy sa presadzovali najskôr hlavne z priestoru pod košom. Slováci menej chybovali, ale v závere prvej štvrtiny pustili súpera do vedenia. Zverenci trénera Ivana Rudeža však vstúpili do druhej 10-minútovky šnúrou 13:0, vďaka čomu sa razom ocitli vo vedení. To si udržali aj v ďalšom priebehu, po prvom polčase viedli 42:38.Po prestávke sa dianie na palubovke vyrovnalo, viac z hry mali hráči Kosova, ale Slovákom sa darilo úspešne eliminovať ich tlak. O osude stretnutia napokon rozhodli až záverečné minúty, domáci hráči v ňom predviedli pevnejšie nervy a presnejšiu mušku. Kosovo mohlo v samotnom závere získať víťazstvo na svoju stranu, ale ich pokus si nenašiel cestu do koša.