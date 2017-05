Slováci vypili vlani takmer 700 mil.litrov minerálok a sýteného nealka

Na snímke minerálny prameň. Foto: TASR/Andrej Galica Foto: TASR/Andrej Galica

Bratislava 6. mája (TASR) - Slovensko zažíva boom v spotrebe nealkoholických nápojov. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Nielsen, ktorý hovorí o náraste dvoch najpredávanejších kategórií, a to minerálnych vôd a limonád.Slováci vypili v minulom roku takmer 700 miliónov litrov minerálnych vôd a sýtených nealkoholických nápojov. Najpredávanejším segmentom medzi sýtenými nápojmi sú kolové nápoje, ktoré dlhodobo generujú až dve tretiny tržieb.Podľa Márie Hukelovej z agentúry Nielsen sa vyššia spotreba premietla aj do vyšších tržieb, hoci tempo ich rastu bolo pre pokles priemernej ceny nápojov o niečo menšie. Tržby minerálnych vôd dosiahli takmer 140 miliónov eur a limonád sa predalo za takmer 100 miliónov eur, čo je nárast oproti roku 2015 o 2,6 %.Reakciou popredného výrobcu nápojov PepsiCo na zvyšujúci sa dopyt po nápojoch bolo spustenie novej, modernejšej výrobnej linky (v Prahe, pozn. TASR), ktorá má zvýšiť ich produkciu až o 30 %. Ročná kapacita linky predstavuje 150 miliónov litrov, čo je približne dvojnásobok, ako produkovala pôvodná linka.Vedenie spoločnosti hovorí o najväčšej investícii za posledných 10 rokov, ktorá presiahla viac než 5 miliónov eur. Od tejto investície si manažment sľubuje ďalší rast na českom a slovenskom trhu nealkoholických nápojov.uviedol generálny riaditeľ PepsiCo SR a ČR Josef Neumann.