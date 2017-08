Slováci vyslali do Dánska na ME 23 cyklistov. Peter Sagan bude chýbať

Slovenský cyklista Peter Sagan, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Nominácia Slovenska na ME:



juniorky: Petra Machálková, Júlia Hrtánková



juniori: Matúš Štoček, Jakub Varhaňovský, Matej Blaško, Adam Foltán, Lukáš Kubiš, Tomáš Meriač



ženy do 23 rokov: Tereza Medveďová, Lucia Valachová



muži do 23 rokov: Ján Andrej Cully, Adrián Babič, Juraj Bellan, Adam Szász, Michal Hloža, Samuel Oros



ženy elite: Alžbeta Pavlendová



muži elite: Patrik Tybor (Dukla Banská Bystrica), Marek Čanecký (Amplatz-BMC), Filip Taragel (Firefly), Juraj Sagan, Michael Kolář, Erik Baška (všetci Bora-Hansgrohe)







Program ME:



streda 2. augusta:

10.30 - 12.00: časovka junioriek (18,2 km), 12.45 - 14.30: časovka juniorov (31,5 km), 15.00 - 16.15: časovka žien U23 (31,5 km)



štvrtok 3. augusta:

9.30 - 11.15: časovka žien elite (31,5 km), 12.15 - 14.15: časovka mužov U23 (31,5 km), 15.00 - 17.00: časovka mužov elite (46 km)



piatok 4. augusta:

9.00 - 11.00: preteky junioriek (60,3 km), 12.00 - 15.00: preteky žien U23 (100,5 km), 16.00 - 19.00: preteky juniorov (120,6 km)



sobota 5. augusta:

9.00 - 13.00: preteky mužov U23 (160,8 km), 14.00 - 17.00: preteky žien elite (120,6 km)



nedeľa 6. augusta:

11.00 - 17.00: preteky mužov elite (241,2 km)

Herning 1. augusta (TASR) - V stredu 2. augusta odštartujú v dánskom Herningu majstrovstvá Európy v cestnej cyklistike. Peter Sagan na nich síce nebude obhajovať svoj vlaňajší titul, ale slovenskí fanúšikovia sa aj tak majú na čo tešiť. Krajina spod Tatier vyslala na šampionát dokopy 23 pretekárov, ktorí sa pobijú o dobré výsledky v kategóriách juniorov, do 23 rokov a elite. Nebude chýbať ani trojica z tímu Bora-Hansgrohe Juraj Sagan, Michael Kolář a Erik Baška.V hlavnej kategórii cestných pretekoch mužov, ktoré sa uskutočnia v nedeľu, im budú robiť spoločnosť Patrik Tybor (Dukla Banská Bystrica), Marek Čanecký (Amplatz-BMC) a Filip Taragel (Firefly). Organizátori si pre pelotón pripravili dokopy 241,2 km - 12 kôl na rovinatom, no technickom 20,1 km dlhom okruhu, ktorý by mal vyhovovať klasikárom alebo šprintérom. Presadiť by sa tak mohli Baška, či Kolář.uviedol pre TASR šéf Slovenského zväzu cyklistiky (SZC) Peter Prívara.Ten prezradil, že podobná zostava by mala ísť aj na septembrové majstrovstvá sveta do nórskeho Bergenu (17.-24.), samozrejme už aj s dvojnásobným obhajcom titulu v hlavných pretekoch Petrom Saganom.V "elitnej" časovke (46 km) nebude mať Slovensko zastúpenie. Podobne ani medzi ženami (31,5 km). V časovke junioriek (18,2 km) sa predstavia Petra Machálková a Júlia Hrtánková, medzi juniormi (31,5 km) Matúš Štoček a Lukáš Kubiš, v časovke žien do 23 rokov (31,5 km) Tereza Medveďová a Lucia Valachová a muži U23 (31,5 km) Adrián Babič a Juraj Bellan. Časovky sa odohrajú v stredu a vo štvrtok.Od piatka sú na programe preteky s hromadným štartom, ktoré sa budú jazdiť na 20,1 km okruhu. Tu v každej mužskej kategórii nasadilo Slovensko po šesť pretekárov. Za juniorov (100,5 km) budú štartovať Štoček, Kubiš, Jakub Varhaňovský, Matej Blaško, Adam Foltán, Tomáš Meriač, v kategórii do 23 rokov (160,8 km) Babič, Bellan, Ján Andrej Cully, Adam Szász, Michal Hloža a Samuel Oros. V hlavnej kategórii žien (120,6 km) sa predstaví Alžbeta Pavlendová. Medzi juniorkami a U23 rovnaká zostava, ako v časovkách.uviedol pre TASR šéf výpravy Martin Riška, ktorý načrtol aj svoj pohľad na trať.dodal.Na vlaňajších ME vo francúzskom Plumelecu, na ktorých sa premiérovo predstavili profesionáli v kategórii elite, triumfoval v hromadných pretekoch Peter Sagan. Rok predtým vyhral Baška v kategórii do 23 rokov.