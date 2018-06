Slováci vyvinuli aplikáciu uľahčujúcu parkovanie

Ilustračné foto. Foto: TASR/Tomáš Halász Foto: TASR/Tomáš Halász

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 26. júna (TASR) - Slovenskí študenti vyvinuli mobilnú aplikáciu zameranú na vyhľadávanie voľných parkovacích miest, ktorá má pomôcť vodičom vo veľkých mestách rýchlejšie zaparkovať. Prvým mestom, v ktorom ju obyvatelia i návštevníci môžu využívať, je austrálsky Melbourne.Aplikácia Melberry podľa autorov ponúka unikátne funkcie a rýchlejšie parkovanie umožní vďaka zobrazeniu aktuálneho stavu voľných parkovacích miest v lokalite, kde chce užívateľ zaparkovať. Všetko prebieha on-line - v reálnom čase.Systém získava informácie prostredníctvom prepojenia so senzormi na parkovacích miestach. Melbourne poskytol voľný prístup k takýmto údajom, a to viedlo k rozbehnutiu používania aplikácie v tomto meste.vysvetlil produktový manažér Melberry Martin Pogadl.povedal podľa tlačovej správy o projekte.Ďalším mestom, kde bude aplikácia nasadená, bude Stratford v Kanade. Melberryapp je však otvorenou platformou, ku ktorej sa môžu pripojiť všetky mestá disponujúce dátami o obsadenosti parkovacích miest v reálnom čase.uviedol šéf projektového tímu.Po spolupráci so slovenskou hardvérovou spoločnosťou GoSpace bude aplikácia Melberry (https://melberryapp.com/) koncom júna dostupná aj pre slovenských vodičov. K dispozícii je pre zariadenia s operačným systémom Android.Tím piatich študentov pracoval na projekte v rámci vzdelávacieho programu Butterfly Effect, ktorú ako neziskovú organizáciu založili štyri slovenské spoločnosti: Pixel Federation, Sygic, Leaf a HubHub.Tvorcov aplikácie motivovala snaha nájsť praktické riešenie problému dostupnosti parkovacích miest. Podľa výskumov bežný človek vo veľkých mestských aglomeráciách stratí hľadaním voľného parkovacieho miesta v priemere až 40 hodín ročne.uzatvára Martin Pogadl.