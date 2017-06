Slováci vyzdvihli kolektívny výkon, Lobotka: Príjemná bolesť

Na snímke gólová radosť slovenských hráčov v zápase Poľsko - Slovensko na ME vo futbale do 21 rokov 16. júna 2017 v Lubline. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Lublin 17. júna (TASR) - Slovenskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov zdôrazňovali už počas úspešného kvalifikačného ťaženia dôležitosť kolektívu. Inak tomu nebolo ani po piatkovom triumfe 2:1 nad domácim Poľskom v A-skupine majstrovstiev Európy tejto vekovej kategórie, hoci tím sa, opäť, mohol oprieť o viacero individuálnych výkonov.Jeden z nich nesporne predviedol defenzívny stredopoliar Stanislav Lobotka, ktorého UEFA vyhlásila za Muža zápasu. Ocenenie by si podľa neho zaslúžili všetci spoluhráči.povedal Lobotka. Zverenci Pavla Hapala nespanikárili, i za nepriaznivého stavu zostali verní osvedčenej taktike:Martin Valjent vyrovnal iba svojím druhým gólom v reprezentácii do 21 rokov.dodal Lobotka. Sám autor zásahu na 1:1 priznal, že nepatrí ku kanonierom.uviedol Valjent.Ten upozornil, aby si mladí Slováci odteraz dávali pozor na úvody. Okrem 53. sekundy ich mohol mrzieť tiež štart druhého polčasu, vtedy však zaúradoval brankár Adrián Chovan. "Pocity sa mierne miešali, keďže začiatok vôbec nebol dobrý. Duel sa však skončil šťastne, dokázali sme ho otočiť, ako sa nám to podarilo niekoľkokrát v kvalifikácii. Toto nás sprevádza celý cyklus, ani ťažké chvíle nás nezlomia. V tíme je viacero lídrov, ktorí dokážu potiahnuť a upokojiť situáciu. Aďo nás neskutočne podržal v dvoch, troch vyložených príležitostiach," pokračoval pravý obranca.Slovensko má na čele A-skupiny tri body, Švédsko a Anglicko si rozdelili po bode a Poľsko je na nule. V nasledujúci hrací deň (pondelok 19. júna) si zmerajú sily Slovensko s Anglickom a Poľsko so Švédskom.dodal Valjent.Striedajúci útočník Pavol Šafranko rozhodol o osude piatkového stretnutia svojím štvrtým gól v najcennejšom drese na úrovni dvadsaťjednotiek. Na ihrisko pritom vybehol len päť minút pred skórovaním, jeho príchod za Adama Zreľáka bol podľa trénera Hapala plánovaný, aj keď kapitán predtým absolvoval bolestivý osobný súboj, ktorý si vyžiadal ošetrenie.povedal Šafranko.