Slováci, zababušte sa, v noci na nás udrú silné mrazy

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 26. januára (TASR) - Na Slovensku v noci opäť udrú tuhé mrazy. Takmer na celom území by mala teplota klesnúť až na -23 stupňov Celzia. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal v tejto súvislosti výstrahu druhého stupňa.Táto výstraha platí na väčšine územia krajiny. Na západe a v lokalite Košice mesto budú tiež tuhé mrazy, ale mali by byť o čosi slabšie. Teplota by mala klesnúť najviac na -20 stupňov Celzia. Krajnému západu by sa takéto mrazy mali vyhnúť.Pre severnejšie okresy najmä stredného a východného Slovenska naďalej platí výstraha prvého stupňa pre ľadovú povodeň.Slovenská správa ciest (SSC) varuje pred možnou poľadovicou, v lokalite Sobrance je zas hmla s dohľadnosťou do 100 m. Všetky sledované úseky diaľnic a rýchlostných ciest sú zjazdné, povrch vozoviek je suchý až vlhký.Zjazdné sú aj cesty I., II. a III. triedy, povrch vozoviek je prevažne suchý až mokrý. V hornatejších oblastiach, najmä na strednom a východnom Slovensku, sú vozovky pokryté vrstvou utlačeného snehu do 3 cm, na cestách nižších kategórií miestami do 5 až 10 cm.SSC upozorňuje aj na zľadovatený sneh, ktorý sa nachádza na viacerých miestach Slovenska. Zjazdné sú aj horské priechody, povrch vozoviek je prevažne suchý až mokrý.