Slováci začínajú opäť proti Rusom, Jensen: Je to pre nás výzva

Z tréningu reprezentácie SR mužov v hádzanej s novým trénerom Heine Ernstom Jensenom pred prvými zápasmi I. fázy kvalifikácie MS 2019 mužov 23. októbra 2017 v Bratislave. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Z tréningu reprezentácie SR mužov v hádzanej s novým trénerom Heineom Ernstom Jensenom pred prvými zápasmi I. fázy kvalifikácie MS 2019 mužov 23. októbra 2017 v Bratislave. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Program zápasov SR v 1. skupine I. fázy kvalifikácie hádzanárov o postup na MS 2019 v Nemecku a Dánsku:



1. kolo:

26. 10. Rusko - Slovensko (18.30 h SELČ, Petrohrad)



2. kolo:

29. 10. Slovensko - Luxembursko (16.00 h, Považská Bystrica)



3. kolo:

3. alebo 4. 1. Fínsko - Slovensko



4. kolo:

6. alebo 7. 1. Slovensko - Fínsko



5. kolo:

10. 1. Slovensko - Rusko



6. kolo:

14. 1. Luxembursko - Slovensko (18.00 h, Luxemburg)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. októbra (TASR) - S cieľom pokúsiť sa zopakovať vlaňajšiu senzáciu začnú vo štvrtok slovenskí hádzanári boj o svetový šampionát v Nemecku a Dánsku. V úvodnom zápase 1. fázy kvalifikácie MS 2019 sa predstavia v Petrohrade proti domácemu Rusku, ktoré dokázali pred rokom prekvapiť a uchmatnúť im nečakane bod. V 1. skupine privítajú o tri dni neskôr v Považskej Bystrici Luxembursko.Vo štvrtkovom dueli absolvuje svoju premiéru na reprezentačnej lavičke nový tréner SR Heine Ernst Jensen.vyhlásil 40-ročný Dán na pondelkovom brífingu v Bratislave. Bývalý kouč slovenských kadetiek, ktorý nahradil na poste Martina Liptáka, očakáva proti Rusom náročný duel.vyslovil sa Jensen.V úvode kvalifikácie ME 2018 dokázali Slováci získať nečakane bod na palubovke favorizovaného Ruska po remíze 31:31 a teraz by neboli proti, ak by sa takýto výsledok zopakoval.povedal tréner mužskej reprezentácie. Tomu zo zdravotných či osobných dôvodov budú chýbať opory ako Tomáš Urban, Martin Straňovský či Peter Dudáš.Nový hlavný kormidelník stále nemá zostavený kompletný realizačný tím. Asistentov bude hľadať spomedzi slovenských trénerov, kým ich nájde, bude sa spoliehať na rady a informácie od skúsených reprezentantov, akým je napríklad ostrieľaný Radoslav Antl.povedal Antl.Aj Antl by neprotestoval, ak by sa Slovákom opäť podarilo doviezť z Ruska bod, ako tomu bolo vlani v novembri.Slováci v boji o jednu postupovú miestenku na MS budú môcť využiť aj služby Michala Kopča, ktorý sa vracia do reprezentácie po dvoch rokoch. Skúsený pivot Sportingu Lisabon naposledy nastúpil v národnom drese ešte v júni 2015 v Štokholme proti Švédsku v závere II. fázy kvalifikácie ME 2016. Pri Liptákovi potom ešte dostal pozvánku, ale ospravedlnil sa a následne sa už v reprezentácii neobjavil.vyhlásil Kopčo.