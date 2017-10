Slováci začnú boj o ME 2019 s Islandom, Slovenky so Švédskom

Na snímke slovenský tréner Andrej Kravárik Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Žreb kvalifikácie ME 2019 - muži:



A-skupina: Fínsko, Dánsko, Rumunsko



B-skupina: Estónsko, Lotyšsko, Izrael



C-skupina: SLOVENSKO, Čierna Hora, Moldavsko, Island



D-skupina: Portugalsko, Chorvátsko, Rakúsko, Albánsko



E-skupina: Španielsko, Bielorusko, Nórsko, Gruzínsko



F-skupina: Ukrajina, Macedónsko, Maďarsko, Švajčiarsko



G-skupina: Grécko, Švédsko, Azerbajdžan, Luxembursko







Žreb kvalifikácie ME 2019 - ženy:



A-skupina: Belgicko, Izrael, Slovinsko, Island



B-skupina: Chorvátsko, Švajčiarsko, Rakúsko, Albánsko



C-skupina: Ukrajina, Čierna Hora, Grécko, Nórsko



D-skupina: Francúzsko, Portugalsko, Gruzínsko, Dánsko



E-skupina: SLOVENSKO, Fínsko, Estónsko, Švédsko



F-skupina: Rumunsko, Španielsko, Lotyšsko, Bosna a Hercegovina





Program mužov SR:



SLOVENSKO - Island (15. 8. 2018)



Čierna Hora - SLOVENSKO (18.-19. 8. 2018)



SLOVENSKO - Moldavsko (22. 8. 2018)



Moldavsko - SLOVENSKO (25.-26. 8. 2018)



SLOVENSKO - Čierna Hora (5.-6. 1. 2019)



Island - SLOVENSKO (9. 1. 2019)



Program žien SR:



SLOVENSKO - Švédsko (15. 8. 2018)



Fínsko - SLOVENSKO (18.-19. 8. 2018)



SLOVENSKO - Estónsko (22. 8. 2018)



Estónsko - SLOVENSKO (25.-26. 8. 2018)



SLOVENSKO - Fínsko (5.-6. 1. 2019)



Švédsko - SLOVENSKO (9. 1. 2019)



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Luxemburg 12. októbra (TASR) - Slovenské volejbalové reprezentácie mužov a žien spoznali vo štvrtok mená súperov v kvalifikácii o postup na majstrovstvá Európy 2019. Muži sa stretnú s Čiernou Horou, Moldavskom a Islandom, ženy budú o účasť na šampionáte bojovať so severskými tímami Fínskom, Švédskom a Estónskom. Kvalifikácia sa začne na budúci rok v auguste a skončí v januári 2019. Mení sa aj systém kvalifikácie, keď turnaje nahradia zápasy doma - vonku.Na ME 2019 mužov aj žien bude štartovať rekordný počet 24 tímov a záverečné turnaje zorganizujú až štyri krajiny. Mužský šampionát sa uskutoční vo Francúzsku (finále), Slovinsku, Belgicku a Holandsku, ženské majstrovstvá Európy usporiadajú Turecko (finále), Poľsko, Maďarsko a Česká republika. Na uplynulých šiestich majstrovstvách Európy, ktoré sa hrajú každé dva roky, štartovalo po 16 reprezentácií. Miestenku na šampionát o dva roky už má istých 12 tímov. Okrem organizátorov sa na ME 2019 kvalifikovalo aj ďalších osem najlepších reprezentácií z tohtoročných šampionátov v Poľsku (muži), resp. v Azerbajdžane a Gruzínsku.Slovenskí reprezentanti pod vedením Andreja Kravárika obsadili na ME 2017 v Poľsku 15. miesto a musia hrať kvalifikáciu na nasledujúci šampionát. Slováci na ME štartovali celkovo deväťkrát, z toho šesťkrát za sebou, keď medzi elitou nechýbali nepretržite od roku 2007. Najlepší výsledok dosiahli v roku 2011, keď skončili na skvelom 5. mieste. O postup na ME 2019 bude v kvalifikácii bojovať 26 tímov, z ktorých 12 si získa miestenku na záverečný turnaj. Tímy sú rozdelené do siedmich skupín, v piatich sú štyri a v dvoch tri družstvá. Slováci sú v štvorčlennej C-skupine. Na šampionát postúpia víťazi skupín a päť najlepších tímov z druhých miest. Pre nerovnovážny počet družstiev v skupinách sa pri hodnotení druhých miest nebudú počítať výsledky s poslednými tímami. Štyri zo šiestich kôl kvalifikácie sa uskutočnia v auguste 2018, zvyšné dve v januári 2019. Slováci začnú kvalifikáciu doma s Islandom (15. 8. 2018), potom sa predstavia v Čiernej Hore (18.-19. 8. 2018), doma s Moldavskom (22. 8. 2018), v Moldavsku (25.-26. 8. 2018), doma s Čiernou Horou (5.-6. 1. 2019) a na záver na Islande (9. 1. 2019).Ženská reprezentácia sa naposledy na ME predstavila v roku 2009. Postup na ďalšie štyri šampionáty jej nevyšiel, pričom trikrát stroskotala až v baráži. Cestu na ME 2017 zahatalo tímu Mareka Rojka Česko. V ženskej kvalifikácii o postup na ME 2019 sa predstaví 20 tímov a v hre je 12 miesteniek. Zo šiestich štvorčlenných skupín postúpia prví dvaja. Slovenky budú hrať v E-skupine v rovnakých termínoch ako ich krajania. Kvalifikačné boje odštartujú doma so Švédskom, potom sa predstavia vo Fínsku, doma s Estónskom, v Estónsku, doma s Fínskom a napokon vo Švédsku.