Slováci zatiaľ v súvislosti s požiarmi v Európe o pomoc nežiadali

Na snímke požiar nedaľeko talianskeho mesta Capalbio, ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 18. júla (TASR) – Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR nezaznamenalo žiadneho Slováka, ktorý by sa obrátil so žiadosťou o pomoc na zastupiteľský úrad SR v Chorvátsku, Čiernej Hore či Taliansku v súvislosti s požiarmi, s ktorými krajiny v súčasnosti bojujú.Uviedol pre TASR riaditeľ tlačového odboru rezortu diplomacie Igor Skoček.V kontexte lokálnych požiarov v Čiernej Hore Skoček potvrdil, že väčšinu z nich sa už podarilo dostať pod kontrolu, s výnimkou niektorých vo zväčša neobývaných prímorských oblastiach. Čierna Hora požiadala Európsku úniu o pomoc pri boji s viacerými lesnými požiarmi.konštatoval Skoček.Slovenským turistom, ktorí sú už na mieste pobytu, rezort odporúča sledovať miestne médiá a riadiť sa pokynmi miestnych orgánov. Občanom, ktorí ešte len vyrážajú na cesty, odporúča zistiť si aktuálnu situáciu telefonátom do príslušného ubytovacieho zariadenia alebo v ich cestovnej kancelárii.dodal.V Chorvátsku sa dnes hasičom za pomoci vojakov podarilo zastaviť šírenie požiaru, ktorý ohrozoval Split. Plamene sa pri Splite dostali až na východné predmestia tohto druhého najväčšieho chorvátskeho mesta. Požiar od svojho vzniku v skorých pondelkových (17.7.) hodinách zničili medzi Splitom a Omišom 4500 hektárov lesa a ďalších porastov.Požiare v Čiernej Hore zúria už niekoľko dní, podľa aktuálnych informácií ich už dostali pod kontrolu. Vojaci pomáhali s hasením na polostrove Luštica neďaleko mesta Tivat. V pondelok museli z tohto polostrova evakuovať do bezpečia viac než 100 turistov.Lesné požiare trápia i Taliansko. Plamene zachvátili dnes aj píniový les pri Castelfusane označovaný za "zelené pľúca" Ríma. Z dejiska požiaru stúpal hustý dym. Časť dopravnej tepny nesúcej meno Krištofa Kolumba, ktorá spája Rím s morským pobrežím, museli kvôli nemu dočasne uzavrieť. Požiare hlásia aj z pahorka Posilipo v Neapole, na ktorom leží jedna z najelegantnejších štvrtí mesta pod Vezuvom, ľudí museli evakuovať v okolí mesta Salerno či v Toskánsku.