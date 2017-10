Slováci zdolali Maltu, nádej na baráž stále žije. Slovensko - Malta 3:0

Na snímke fanúšikovia Slovenska pred kvalifikačným zápasom na MS 2018 vo futbale Slovensko - Malta dňa 8. októbra 2017 v Trnave. Foto: TASR/Lukáš Grinaj Na snímke fanúšikovia Slovenska pred kvalifikačným zápasom na MS 2018 vo futbale Slovensko - Malta dňa 8. októbra 2017 v Trnave. Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Slovenská futbalová reprezentácia si udržala teoretickú nádej na účasť v baráži MS 2018. V nedeľňajšom zápase F-skupiny kvalifikácie zvíťazila v Trnave nad outsiderom z Malty 3:0 a do kariet jej zahrala aj pomoc Slovinska, ktoré doma remizovalo so Škótskom 2:2.

Zverenci trénera Jána Kozáka sa vrátili pred Škótov na druhé miesto konečnej tabuľky a či budú mať šancu zabojovať o šampionát v Rusku v novembrovej baráži, ukážu pondelňajšie zápasy v ďalších skupinách. Z pohľadu SR budú zaujímavé duely Wales - Írsko a Ukrajina - Chorvátsko, z ktorých potrebujú Slováci aspoň jeden nerozhodný výsledok. V hre je aj možnosť, že Srbsko prehrá s Gruzínskom, resp. Grécko nezdolá doma Gibraltár a súčasne Bosna a Hercegovina získa všetky body v Estónsku.

Z F-skupiny si priamy postup na mundial do Ruska vybojovalo už po 9. kolách Anglicko. Slováci v kvalifikácii MS 2018 získali celkovo 18 bodov za šesť výhier a štyri prehry, do tabuľky druhých si berú 12 bodov a skóre +5.

kvalifikácia MS 2018 - 10. kolo:



F-skupina:



Trnava



SR - Malta 3:0 (1:0)

Góly: 33. a 62. Nemec, 69. Duda. Rozhodovali: Mazzoleni - Tonolini, Crispo (všetci Tal.), ŽK: Duda, Hubočan - P. Fenech, Pisani, Schembri, J. Zerafa, 17.774 divákov.



zostavy a striedania:



SR: Dúbravka - Pekarík, Škrtel, Škriniar, Hubočan (87. Mazáň) - Lobotka - Rusnák (87. Mihalík), Duda, Hamšík, Weiss - Nemec



Malta: Hogg - S. Borg, Agius, Camilleri, J. Zerafa - Pisani, R. Fenech, P. Fenech (88. C. Borg), Gambin (76. Failla) - Effiong, Schembri



Hlasy po zápase (zdroj: RTVS):



Ján Kozák, tréner SR: "Som veľmi šťastný, že toľko ľudí prišlo na zápas s Maltou. Keď sme hrali prípravný zápas v Žiline, bolo tam 2000 ľudí. Malťania kompaktne bránia a zdržujú hru, vyčkávajú, hrozia protiútokmi. Som spokojný. Reakcia fanúšikov bola zaujímavá, keď Slovinci vyrovnali, ožili. Ja som to nesledoval, až v závere mi niekto povedal, že je 2:2. Sústredil som sa na moju robotu, hráči podali výkon a ostatné veci idú mimo nás. Toto mužstvo si zaslúži hrať baraž."







Pietro Ghedin, tréner Malty: "Štastný teraz nie som, lebo sme prehrali. Slovensko hralo naozaj veľmi dobre. My sme robili chyby. Boli sme pod tlakom, keďže Slováci majú veľmi silných hráčov. Pocity po šiestich rokoch na Malte sú, že som šťastný. Milujem Maltu, boli to pekné časy."









Marek Hamšík, stredopoliar SR: "Super, v to sme dúfali, že my zvíťazíme a Škóti nie. Ešte zostávajú nejaké zápasy, aby sa nám to podarilo, tak dúfajme. Zvíťazili sme zaslúžene. Určite to budeme všetci sledovať, nie je to v našich rukách, musíme držať prsty za obrazovkami."



Adam Nemec, autor dvoch gólov SR: "Takéto zápasy sú pre nás najnáročnejšie, ťažko niečo vymyslieť. Ukázalo sa, že kvalita je na našej strane. Máme kvalitných hráčov, ktorí vedia utvoriť šance, a v nedeľu sme tri premenili. Teším sa, že môžem hrať s takými kvalitnými futbalistami. Teší nás remíza Škótska."



Martin Škrtel, kapitán SR: "V prvom rade to bolo, aby sme sa skoncentrovali na zápas. Mali sme za sebou nešťastný zápas v Škótsku a potrebovali sme sa dať psychicky dokopy. Vedeli sme, že nebude ľahké zvíťaziť. Potvrdilo sa, s čím príde Malta. Bolo to o tom, kedy to prelomíme, som rád, že sme zvíťazili."

Na takmer vypredanom ŠAM v Trnave to bola v prvom polčase hra slovenskej mačky s maltskou myšou. Domáci súpera takmer nepustili na vlastnú polovicu. Dobre kombinovali, ale len po šestnástku Malty. Tam narážali na pozornú defenzívu hostí. Do prvej väčšej šance sa dostal v 16. minúte Nemec, ale mieril vedľa. V 21. minúte si Rusnák prebral loptu v šestnástke, bol sám, ale zbytočne sa miesto strely rozhodol prihrávať hlavou. Po necelej polhodine zahrozili prvýkrát súvislejšie hostia, Effiong sa dostal do brejku, ale trafil len bočnú sieť Dúbravkovej brány. Slováci napokon otvorili skóre v 33. minúte, keď Hamšík peknou prihrávkou vysunul Nemca a ten pred brankárom Hoggom nezaváhal - 1:0. V ďalšom priebehu ešte zaujala hlavička Škriniara po rohu, priestor troch žrdí však minula.

Aj v druhom polčase sa hralo prevažne na polovici hostí. V 55. minúte sa ocitol Škriniar sám pred Hoggom, ale namieril iba do neho. Malťania v 62. minúte urobili v obrane hrubú chybu, Škriniar obral pri ich šestnástke protihráča o loptu, prihral Nemcovi, ten si ju naviedol do palebnej pozície a nezadržateľne prízemnou strelou k pravej tyčke zvýšil na 2:0. Bol to už jeho jedenásty gól v najcennejšom drese. Domáci sa dostali definitívne na koňa a v 69. minúte po dravom prieniku Rusnáka do šestnástky jeho krížnu prihrávku dorazil do siete Duda. V 79. minúte mohol prikrášliť výsledok Weiss, z ostrého uhla zakončil, ale Hogg vyrazil na roh. Napriek ďalšiemu tlaku a veľkej šanci striedajúceho Mihalíka v nadstavenom čase už domáci gól nepridali, pozíciu favorita potvrdili zaslúženým víťazstvom a budú čakať, či to bude stačiť na baráž.

kvalifikácia MS 2018 - 10. kolo:

E-skupina:



Varšava

Poľsko - Čierna Hora 4:2 (2:0)

Góly: 6. Maczynski, 16. Grosicki, 85. Lewandowski, 87. Stojkovič (vlastný) - 78. Mugosa, 83. Tomaševič. Rozhodoval: Orsato (Tal.)



Kodaň

Dánsko - Rumunsko 1:1 (0:0)

Góly: 59. Eriksen (z 11 m) - 88. Deac. Rozhodoval: Aytekin (Nem.), ČK: 63. Ganea (Rumunsko) po 2. ŽK



Astana

Kazachstan - Arménsko 1:1 (0:1)

Góly: 62. Turysbek - 26. Mchitarjan. Rozhodoval: Tean (Mol.)



F-skupina:



Vilnius

Litva - Anglicko 0:1 (0:1)

Gól: 27. Kane (z 11 m). Rozhodoval: Grinfeld (Izr.)



Ľubľana

Slovinsko - Škótsko 2:2 (0:1)

Góly: 52. a 72. Bezjak - 32. Griffiths, 88. Snodgrass. Rozhodoval: Eriksson (Švéd.), ČK: 90.+2 Cesar (Slovinsko)



zoznam účastníkov MS



Európa: Rusko (hostiteľ), Belgicko, Nemecko, Anglicko, Španielsko, Poľsko

Južná Amerika: Brazília

Severná a Stredná Amerika a Karibik: Mexiko, Kostarika

Ázia: Irán, Japonsko, Kórejská republika, Saudská Arábia

Afrika: Nigéria









