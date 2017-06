Slováci zdolali Poliakov, zápas otočili Valjent a Šafranko

Na snímke gólová radosť, sprava strelec gólu na 2:1 Pavol Šafranko, Matúš Bero a Martin Chrien v zápase Poľsko - Slovensko na ME vo futbale do 21 rokov 16. júna 2017 v Lubline. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

ME futbalistov do 21 rokov - A-skupina - Lublin:

Poľsko - Slovensko 1:2 (1:1)



Góly: 1. Lipski - 20. Valjent 78. Šafranko. Rozhodovali: Gözübüyük - Van Dongen, Van Zuilen (všetci Hol.), ŽK: Škriniar, Šafranko (obaja Slovensko), 14.911 divákov.



zostavy a striedania:

Poľsko: Wrabel - Kedziora, Bednarek, Jach, Jaroszynski - Linetty, Dawidowicz - Frankowski, Lipski (82. Niezgoda), Kapustka (59. Moneta) - Stepinski (84. Piatek)

Slovensko: Chovan - Valjent, Niňaj, Škriniar, Mazáň - Lobotka - Rusnák, Chrien, Bero (90.+2 Bénes), Mihalík (82. Haraslín) - Zreľák (73. Šafranko)



tabuľka:



1. SLOVENSKO 1 1 0 0 2:1 3

2. Anglicko 1 0 1 0 0:0 1

Švédsko 1 0 1 0 0:0 1

4. Poľsko 1 0 0 1 1:2 0

Lublin 16. júna (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov triumfovala vo svojom úvodnom stretnutí na ME tejto vekovej kategórie nad poľskými rovesníkmi 2:1. Skóre piatkového zápasu v Lubline otvoril domáci Patryk Lipski, výsledok v prospech Slovenska otočili Martin Valjent a striedajúci Pavol Šafranko.Zverenci Pavla Hapala sa najbližšie predstavia v pondelok 19. júna v Kielcoch proti Angličanom, ktorí remizovali 0:0 so Švédmi.Hapal neexperimentoval a od začiatku nasadil svoju preferovanú jedenástku z kvalifikácie, v bránke tak dostal prednosť Chovan. Toho domáci prekonali hneď z úvodnej akcie. Kedziora odcentroval z pravej strany a Lipski prudkou hlavičkou zblízka otvoril skóre. Mazáň s Mihalíkom sa snažili o odpoveď peknou spoluprácou, loptu posunuli k Berovi, ktorého však poľská obrana odzbrojila na hranici pokutového územia. Poliaci opäť zahrozili po štvrťhodine hry, prihrávku Frankowského zľava Škriniar zblokoval na rohový kop. Z následnej akcie nedôrazne hlavičkoval Stepinski a Chovan si pripísal zákrok. Slováci po niekoľkých náznakoch dotiahli akciu v 20. minúte, Chrien prihral do šestnástky Valjentovi, ktorý si nabehol z pozície pravého obrancu a vyrovnal. Dvadsaťjednotka SR mohla o päť minút neskôr aj viesť. Niňaj pri rozohrávke súpera výborne predstihol protihráča, Mihalík vypálil, jeho tvrdú strelu síce brankár Wrabel neudržal, ale zachránil po dorážke Zreľáka. Slováci od vyrovnávajúceho okamihu ožili, Rusnák sa viac dostával do hry, občasne sa presúval z krídla na stredový post tvorcu hry, najmä Zreľák s Berom nešetrili krokmi pri napádaní. Na mokrom trávniku sa brankári museli obzvlášť obávať prízemných striel, Mihalík poslal jednu takú tesne vedľa v 37. minúte. Wrabel vzápätí vyboxoval pokus Rusnáka. Ku koncu prvého dejstva sa hra prelievala, či už po nepresnostiach, alebo osobných súbojoch.Hráči v modrých dresoch nezachytili ideálne ani začiatok druhého polčasu, Frankowski sa osamotený rútil na Chovana, ktorý zneškodnil jeho zakončenie. Nasledovali aj dve nebezpečné poľské prihrávky z pravej strany, ani po jednej z nich neskončila lopta v sieti. Dawidowicz sa v 62. minúte uvoľnil do miesta na strelu, jeho projektil preletel nad. Slováci v týchto chvíľach stále čakali na svoju prvú príležitosť po zmene strán. K ich náznakom došlo po Rusnákovej štandardnej situácii, napokon z toho pramenil iba rohový kop. Domáci rozohrali v 70. minúte nádejný protiútok, v blízkosti šestnástky ho však zbrzdili a slovenská obrana sa stihla sformovať. O tri minúty neskôr opustil ihrisko kapitán Zreľák, na hrote útoku ho vystriedal Šafranko. Tím SR takmer doplatil na zdĺhavú rozohrávku, po Niňajovej nepresnosti sa na dva razy nepresadil Linetty. Práve striedajúci Šafranko sa v 78. minúte stal rozhodujúcim mužom zápasu. Priťukol loptu Berovi, ktorý sa pustil do dvoch obrancov Poľska, neprešiel cez nich, ale čerstvý hráč na trávniku bežal za ním a z prvej prekonal brankára. Už dve minúty nato mohlo byť vyrovnané, no Chovan sa aj s pomocou brvna vyznamenal pri hlavičke Dawidowicza. Slovensko odolalo aj zostávajúcim atakom Poľska a šampionát odštartovalo víťazne.