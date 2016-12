Slováci žijúci v Poľsku dodržiavajú i svoje tradície

Ilustračné foto Foto: TASR - Roman Hanc Foto: TASR - Roman Hanc

Krakov/Košice 25. decembra (TASR) – Slováci žijúci v Poľsku počas Vianoc dodržiavajú i slovenské tradície. Sú to najmä tí, ktorí žijú v južnej časti krajiny. Jeden zvyk, ktorý u našich severných susedov na rozdiel od Slovákov majú je lámanie oblátok.Marián Smondek pôsobí v Spolku Slovákov v Poľsku, kde pracuje ako redaktor krajanského mesačníka Život.povedal pre TASR Smondek.Štedrovečerná večera závisí podľa toho, či trávia Vianoce na Slovensku alebo v Poľsku.povedal s úsmevom Smondek.Na štedrovečernom stole majú väčšinou ryby na rôzny spôsob, ovocné kompóty, viacero polievok, vrátane boršču. Ako povedal, nesmú však chýbať opekance.prezradil Smondek.Vianočné zvyky a tradície závisia podľa Smondeka od toho, ako sa Slováci do Poľska dostali.myslí si Smondek.Šéfredaktorka kultúrno-spoločenského časopisu Život Agáta Jendžejčíková pochádza z Novej Belej na Spiši.vysvetlila.Čo sa týka štedrovečernej večere, niektoré jedlá, ktoré sú typické pre Slovensko majú i oni. Ako povedala, je to vždy regionálne špecifikum. Majú to, čo i na Spiši a Zamagurí.priblížila Jendžejčíková s tým, že kapustnicu majú na Štedrý deň bezmäsitú.dodala.Krakovská miestna skupina Spolku Slovákov v Poľsku organizuje pravidelne vianočnú kapustnicu.povedal Smondek.V obciach južnej časti Poľska, kde pôsobia miestne skupiny sa konajú novoročné stretnutia Slovákov. Spolok Slovákov v Poľsku má podľa Smondeka viac ako 2000 členov.dodal Smondek.