Slováci získali na MS v kolkoch bronzové medaily

Ilustračná snímka. Foto: TASR/ František Iván Foto: TASR/ František Iván

Výsledky - MS družstiev:



Štvrťfinále:



Slovensko - Rakúsko 6:2 (3792:3783)

Body SR: Tomka 619, Vadovič 647, Nemček 598, Čech 658, Pašiak 625, Kuna 645



Semifinále:



Maďarsko - Slovensko 7:1 (3878:3835)

Body SR: Tomka 649, Vadovič 638, Nemček 619, Čech 658, Pašiak 618, Kuna 653

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Dettenheim 27. mája (TASR) - Slovenskí kolkári získali na majstrovstvách sveta družstiev v nemeckom Dettenheime bronzové medaily. V piatok si cenný kov zaistili po štvrťfinálovej výhre nad Rakúskom 6:2. V sobotu potom bojovali o postup do finále proti Maďarom, podľahli im však 1:7.Slovensko pod vedením trénera Jozefa Kráľoviča reprezentovali na šampionáte Ivan Čech, Radoslav Foltín, Martin Kozák, Erik Kuna, Peter Nemček, Tomáš Pašiak, Milan Tomka a Bystrík Vadovič.Do elitnej osmičke sa dostali po odhlásení Čiernej Hory z trojčlennej základnej B-skupiny, v ktorej zdolali Poliakov 8:0 a prehrali s favorizovaným Srbskom 2:6.Na šampionáte splnili cieľ aj Slovenky postupom do štvrťfinále. V ňom v piatok prehrali s Češkami 3:5. Šampionát skončili s bilanciou 2 výhry a dve prehry, keď v základnej skupine zdolali Rumunky aj Dánky a prehrali so Slovinkami.