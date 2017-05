Slováci zostali v hre o postup na majstrovstvá sveta 2018

Na snímke tréner slovenskej volejbalovej reprezentácie mužov Miroslav Palgut. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok







Holandsko - Slovensko 3:2 (-25, 24, -22, 16, 9)



Zápas trval: 142 minút, rozhodovali: Alijev (Azer.) a Pavlov (Rus.), 1000 divákov



Holandsko: Koelewijn 2, Van Haarlem 4, Rauwerdink 11, Diefenbach 17, Van Dijk 17, Andringa 12, libero Sparidans (Ter Horst 6, Keemink 0, Overbeeke 0, Abdel-Aziz 9, Parkinson 2)



SR: Ondrovič 8, Mlynarčík 22, Chrtiansky 14, Zaťko 0, Paták 26, libero Kubš (Kriško 0, Palgut 0)









ďalšie výsledky:



Moldavsko - Rakúsko 3:1 (-22, 29, 22, 24)



Grécko - Luxembursko 3:0 (19, 23, 21)





1. Holandsko 5 5 0 15:5 13



2. Slovensko 5 3 2 12:8 9



3. Grécko 5 3 2 11:9 9



4. Rakúsko 5 2 3 11:10 8



5. Moldavsko 5 2 3 7:12 5



6. Luxembursko 5 0 5 3:15 1







Apeldoorn 29. mája (TASR) - Slovenskí volejbaloví reprezentanti zostali v hre o postup na majstrovstvá sveta 2018. V poslednom zápase kvalifikačného turnaja v Holandsku síce zverenci trénera Miroslava Palguta prehrali v nedeľu v Apeldoorne s domácou reprezentáciou 2:3, ale ziskom bodu si zabezpečili druhé miesto v šesťčlennej B-skupine a postúpili do baráže.V nej sa od 11. do 16. júla predstaví šesť tímov z druhých miest 2. kola kvalifikácie. Na budúcoročný šampionát, ktorý sa uskutoční v Taliansku a Bulharsku, postúpi víťaz. Dejisko a súperov v baráži (3. kole kvalifikácie) sa Slováci dozvedia neskôr.Z Holandska sa slovenský tím vráti v pondelok dopoludnia a už v utorok sa presúva do Popradu, kde odštartuje ďalší ročník Svetovej ligy. Od 2. do 4. júna privítajú Slováci pod Tatrami Japonsko, Austráliu a Portugalsko.Úvod patril Holandsku, ktoré viedlo 4:1 a 5:2. Slováci znížili na 5:7, ale potom spravili chybu v útoku a prehrávali o štyri body 5:9. Slováci sa trápili na prihrávke a tým pádom aj v útoku a domáci viedli 11:5. Za stavu 8:13 si tréner Slovákov zobral timeout a znížili na 10:13. Potom dal eso Paták a znížil manko na dva body - 14:16. V závere pomohol podaním Kriško, z kontry sa presadil Chrtiansky a bolo 17:19. Po dobrom servise Chrtianskeho sa Slováci dotiahli na bod a držali sa v hre o veľmi dôležitý set - 19:20. Potom sa zaskvel Paták, keď najskôr bodoval z ťažkej lopty, následne dal eso a Slováci vyrovnali na 23:23. Po timeoute dobre prečítal nahrávača Ondroviča a po jeho bloku mali Slováci setbal - 24:23. V dráme napokon Slováci vyhrali prvý set 27:25, keď využili tretí setbal a udržali sa v hre o postup.V druhom sete prehrávali Slováci 0:2, ale pri podaní kapitána Kohúta otočili na 4:3. Domáci však potom otočili skóre a dostali sa do vedenia 10:8 a 14:10, keď servisom narobil problémy Andringa. Slováci znížili na 13:15, keď sa v útoku presadil Mlynarčík. Po dvojbloku Kohút, Zaťko sa Slováci dostali na rozdiel jedného bodu - 17:18. Potom sa išlo bod po bode, ale v závere sa Slovákom podarilo zásluhou Chrtianskeho vyrovnať na 22:22. Holandsko potom malo dva setbaly, ale Slováci ich odvrátili, keď za stavu 23:24 výborne podal Mlynarčík a akciu domácich zablokoval Kohút - 24:24. Set však napokon po bloku Andringu vyhrali domáci 26:24 a de facto si zabezpečili priamy postup na MS.Slováci potrebovali ešte aspoň jeden set, aby si zabezpečili baráž, ale úvod tretieho dejstva patril Holandsku, ktoré po ese Van Dijka viedlo 10:4. Slováci pridali na servise a po ese Ondroviča vyrovnali na 11:11. Pohoda sa preniesla na ruky slovenských volejbalistov a Chrtiansky zvýšil na 14:12. Na druhom technickom timeoute však viedlo Holandsko 16:15 a potom odskočili na 18:16. Pred koncovkou však slovenskí volejbalisti strhli vedenie na svoju stranu - 20:19. V koncovke sa presadil Kohút a dostal svoj tím do vedenia 23:20. Slováci záver zvládli, set vyhrali 25:22 a zabezpečili si postup do baráže.Na začiatku štvrtého setu mali mierne navrch Holanďania, keď viedli o tri body, ale Slováci po dvoch blokoch za sebou vyrovnali na 12:12. V ďalšom priebehu však už dominovali domáci volejbalisti, ktorí zvládli aj piaty set a tešili sa z priameho postupu na MS.