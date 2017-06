Slovák dostal v ČR za vraždu vrecúškom čaju 12 rokov väzenia

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ostrava 7. júna (TASR) - Krajský súd v Ostrave odsúdil dnes na 12 rokov väzenia 28-ročného Slováka Jozefa Škarku, ktorý podľa obžaloby vlani vo februári v záhradnej chatke vo Frýdku-Místku zavraždil známeho. Aby si jeho smrť poistil, vložil mu do hrdla vrecúško so sypaným čajom. Odsúdený trest odmieta.O verdikte informoval dnes český spravodajský server iDNES.cz.Škarka prišiel zo Slovenska do Českej republiky v roku 2015 za prácou. Vlani vo februári popíjal v záhradnej chatke lacné víno so známym, ktorý bol od neho starší o 34 rokov. V opitosti sa začali hádať.Slovák muža začal škrtiť a skončil, až sa prestal hýbať. Navyše potom mu až za krčné mandle vsunul plastové vrecúško so sypaným čajom. To bolo podľa znalcov príčinou mužovho udusenia.Škarka potom mŕtvolu zastlal do perín a na ne prehodil staré kabáty. Zavraždenému ukradol motorovú pílu, mobilný telefón a na jeho bicykli odišiel. Veci predal do záložne. Neskôr využil, že práve vo Frýdku-Místku stál cirkus Berousek Sultán, a popýtal sa tam na prácu.Mŕtveho muža našli až po takmer troch mesiacoch. Páchateľa zatkli o osem mesiacov neskôr v cirkuse.