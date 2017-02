Slovák Jozef Kabaň končí v Škoda Auto, bude šéfdizajnérom BMW

Logá automobilky BMW, ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 8. februára (TASR) - Slovenský dizajnér Jozef Kabaň opúšťa koncern Volkswagen (VW). Muž, ktorý dal modernú a veľmi výraznú tvár aktuálnym škodovkám, odchádza z firmy po 9 rokoch na miesto šéfdizajnéra automobilky BMW.Kabaň v BMW nahradí vo funkcii Karima Habiba, ktorý koncom minulého roka podal výpoveď, píše portál iDNES.cz.Kabaň bol pevne spojený s koncernom Volkswagen. Bol šéfdizajnérom exteriéru u Audi, jeho dielom je napríklad predchádzajúca generácia Audi Q5. Perlou jeho profesijného životopisu je Bugatti Veyron, navrhol dizajn celého exteriéru s výnimkou kolies. Je autorom okrem iného dizajnu Volkswagenu Lupo a Seatu Arosa.Do Mladej Boleslavi prišiel v roku 2008. Škodovkám dal novú výraznú tvár charakterizovanú jasnými čistými líniami a vyváženými proporciami.Podľa informácií iDNES.cz Kabaň v uplynulých rokoch mieril do vyšších pozícií v rámci koncernu Volkswagen po odchode Waltera de Silvu. Dokonca sa špekulovalo, že by mohol prevziať funkciu šéfdizajnéra celej skupiny. Po predstavení kontroverzne tvarovaného faceliftu tretej generácie Škody Octavia sa vraj na neho zvýšil tlak aj v rámci značky Škoda a musel novú tvár po vlaňajšom prijatí výraznejšie obhajovať. O to jednoduchšie bolo asi pre BMW dizajnérske eso "uloviť".cituje Vítězslav Pelc zo Škoda Auto z oficiálneho vyjadrenia značky pre iDNES.cz.Podľa informácií magazínu Automobilwoche má Kabaň nastúpiť v BMW v druhej polovici tohto roka. V mníchovskej automobilke sa bude zodpovedať Adrianovi van Hooydonkovi, ktorý je šéfom dizajnu celej skupiny BMW, vrátane Mini (aktuálne nemá šéfdizajnéra) a Rolls-Royce.