Slovak Lines pridá v okolí Bratislavy spoje:Hľadá vodičov a mechanikov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 21. júna (TASR) - Pred vyše týždňom posilnila Železničná spoločnosť Slovensko vlakové spoje v okolí Bratislavy, a to predovšetkým na trasách z Trnavy a zo Senca. K novým vlakom chce pridať prípojné autobusové spoje aj bratislavský dopravca Slovak Lines a zároveň chce zaviesť taktovú dopravu. Na to však potrebuje prijať desiatky nových vodičov a tiež niekoľko mechanikov, dopravca preto robí nábor nových zamestnancov.avizovala hovorkyňa spoločnosti Eva Vozárová. Dopravca tak potrebuje zamestnať viac vodičov a nároky stúpnu aj na údržbu vozového parku, preto chce prijať aj viac servisných mechanikov.priblížila Vozárová. Cestovné poriadky sa podľa jej slov ešte finalizujú, presný počet potrebných pracovníkov bude teda známy neskôr.Nových vodičov a mechanikov chce Slovak Lines hľadať na náborovom dni, ktorý bude 26. júna na Autobusovej stanici Nivy v Bratislave. V ideálnom prípade by boli podľa dopravcu vhodní vodiči s vodičským preukazom typu D. Spoločnosť však avizuje, že záujemcovia sa môžu všetko naučiť aj u dopravcu.