Slovák M. Hossa strelil v NHL jubilejný 20. gól v sezóne

Devin Shore (17) za Dallas Stars a Marián Hossa (81) za Chicago Blackhawks počas zápasu NHL 4. februára 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 11. februára (TASR) - Slovenský hokejista Marián Hossa prispel jedným gólom k víťazstvu Chicaga na ľade Winnipegu v pomere 5:2. Pre 38-ročného útočníka to bol jubilejný 20. presný zásah v tejto sezóne zámorskej NHL. Okrem toho má na konte 14 asistencií.Hossa necelé dve minúty pred koncom napriahol z vlastného obranného pásma a presne namieril do prázdnej súperovej bránky, keď to domáci skúšali v power play bez brankára. V oslabení tak zvýšil na 4:1 pre hostí. V samom závere padli ešte dva góly, za Jets znížil Adam Lowry a skóre spečatil ďalšou strelou do prázdnej bránky Rus Artemij Panarin, ktorý predtým v zápase zaznamenal aj dve asistencie. Slovenský krídelník si počas 17:57-minútového pobytu na ľade pripísal aj plusku, rovnako ako jeho krajan a spoluhráč Richard Pánik (14:34 min.).Hossa dosiahol 20-gólovú hranicu už 15-krát v profiligovej kariére. Svojím 519. gólom v NHL sa osamostatnil na 36. mieste historickej tabuľky strelcov, keď nechal za sebou legendárneho Daleho Hawerchuka.NHL - sumáre:MINNESOTA WILD - TAMPA BAY LIGHTNING 2:1 pp a sn (0:0, 1:1, 0:0 - 0:0, 1:0)Góly: 35. Niederreiter (Granlund, Pominville), rozh. nájazd Koivu – 38. Point (Garrison, Killorn). Brankári: Dubnyk - Vasilevskij, strely na bránku: 38:27, 19.178 divákov.WINNIPEG JETS - CHICAGO BLACKHAWKS 2:5 (0:1, 1:1, 1:3)Góly: 22. Little (Enström, Laine), 59. Lowry (Armia, Trouba) – 16. Kane (Panarin, Anisimov), 33. Anisimov (Panarin, Kane), 58. Keith (Schmaltz), 59. HOSSA (Hjalmarsson), 60. Panarin (Keith). Brankári: Crawford - Hellebuyck, strely na bránku: 30:36, 15.294 divákov.Marián Hossa (Chicago) 17:57 1 0 1 +1 3 0Richard Pánik (Chicago) 14:34 0 0 0 +1 1 0/legenda: za menom nasleduje počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/