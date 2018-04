Slovák obvinený zo šiestich vlámaní je už v Rakúsku za mrežami

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bruck an der Leitha 19. apríla (TASR) - Šesť dokonaných vlámaní, napríklad do kostolov, lekárskej praxe, biostatku alebo školy, ako aj dva pokusy o rovnaký trestný čin má na svedomí zrejme 40-ročný Slovák, ktorý sa podľa štvrtkovej informácie tlačovej agentúry APA, odvolávajúcej sa na policajné zdroje, špecializoval výlučne na finančnú hotovosť.Dôvodne podozrivého identifikovali za pomoci odtlačkov prstov a zadržali napokon na Slovensku na základe európskeho zatykača 12. februára. SR muža vydala na trestné stíhanie do Rakúska 2. marca.K trestným činom, ku ktorým sa zadržaný priznal, došlo v dolnorakúskom okrese Bruck an der Leitha ešte na sklonku minulého a na začiatku tohto roka, konkrétne v období od 30. decembra 2017 do 16. januára 2018.Na nariadenie prokuratúry obvineného umiestnili v justičnom zariadení v Korneuburgu.