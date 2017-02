Slovák reprezentačnú pozvánku čakal: Prežívam najlepšie obdobie

Marek Slovák z Nitry (vľavo). Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Nitra 7. februára (TASR) - Premiéra v slovenskej hokejovej reprezentácii čaká na útočníka HK Nitra Mareka Slováka. Tréner národného tímu Zdeno Cíger povolal dvadsaťosemročného centra do nominácie na turnaj Slovakia Cup na základe výborných výkonov, ktorými sa prezentuje v domácej súťaži.Slovák privítal pozvánku do národného tímu s pokorou, ale zároveň s vedomím, že teraz je ten správny čas.nechal sa počuť nitriansky rodák, ktorý prezradil, že v súčasnosti prežíva svoje najlepšie obdobie kariéry.Počas najbližších dní teda bude môcť presvedčiť o oprávnenosti svojej nominácie nielen samotného trénera, ale zároveň sa bude chcieť predstaviť v tom najlepšom svetle aj kvôli tomu, že sa turnaj uskutoční v jeho rodnom meste.dodal. Pre Slováka bude mať premiéra v drese s dvojkrížom na hrudi naozaj pikantnú príchuť.Na pozvánku do reprezentácie čakal márne aj v čase, keď sa mu hokejovo darilo po prestupe do Zvolena, alebo do Košíc. Prišla až vtedy, keď sa opäť vrátil tam, kde s hokejom začínal.povedal.V kabíne bude sedieť medzi oveľa skúsenejšími reprezentantmi, ktorí majú za sebou niekoľko desiatok štartov, ale aj veľkých akcií. S kým by si chcel zahrať v jednej päťke, však nevie.prezradil.Dvadsaťosemročný center musel samozrejme odolávať aj mnohým žiadostiam o lístky na zápasy Slovenska.dodal Slovák.