Slovák Rusnák vo futbalovom tíme týždňa MLS

Vpravo strelec gólu Martin Chrien a vľavo Albert Rusnák, archívne foto Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Salt Lake City 8. júla (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Albert Rusnák sa dostal do 19. Tímu týždňa zámorskej súťaže MLS. V utorok prispel jedným gólom k triumfu Realu Salt Lake na trávniku Los Angeles Galaxy 6:2. Bol to jeho štvrtý gól v MLS, okrem neho si v stretnutí pripísal asistenciu. Do ideálnej zostavy sa prebojoval tiež ďalší hráč Salt Lake Jefferson Savarino.Real aj ich zásluhou ukončil negatívnu sériu šiestich prehier na ihriskách súperov. V tabuľke Západnej konferencie mu patrí deviata priečka so ziskom dvadsiatich bodov.Rusnák tak dostal darček k 23. narodeninám, ktoré oslávil v piatok 7. júla. Ofenzívny stredopoliar prestúpil do zámoria v januári tohto roka z holandského Groningenu, do najlepšej jedenástky ho nominovali už aj v šiestom týždni.