Slovak Series Of Poker vyvrcholí finále Main eventu 10. júla 2017

Víťazi už odohratých turnajov si odniesli zaujímavé výhry, ale aj zlatý náramok

Main Event SOOP odštartoval 5. 7. 2017 a vyvrcholí finále 10. 7. 2017

V najväčšom pokrovom kasíne vsa odrozpútalo pokrové šialenstvo. Slovak Series Of Poker sa uskutočnil na Slovensku už po druhýkrát. Nadšencom pokru priniesol to, na čo sú hráči zvyknutí jedine z Las Vegas a jeho svetovej série v pokri, ktorá je známa zo svetových médií, či športových kanálov. Návštevníci kasína, ktorí si na turnajoch zahrali, si druhý ročník veľmi pochvaľujú. Predčil totiž ich očakávania a aj prvý ročníkPočas pokrového festivalu, nesúceho názov, sa doposiaľ odohralo 7 turnajov, pričom sa na výhrach medzi hráčov prerozdelilo vyše. Hráči, ktorí obsadili popredné priečky jednotlivých turnajov, si okrem veľkých finančných výhier odniesli aj štyri trofeje, či päť krásnych zlatých náramkov, každý v hodnote 2,500€. Hodnotné spomienkové ocenenia pre tento festival zabezpečil organizátor celého niekoľkodňového podujatia. Päť náramkov už našlo svojich majiteľov. Posledný náramok svojho majiteľa spozná užNajzaujímavejším turnajom je pre fanúšikov pokru Main Event, ktorý odštartoval minulú stredu. Šesťdňové zápolenie si nenechala ujsť celá pokrová scéna našej republiky. Nechýbajú ani početné výpravy zo zahraničia. Tí najlepší z najlepších, ktorí sa prebojujú do vytúženého finále si prerozdelia krásnych 120,000€. Zápisné do najsledovanejšieho pokrového turnaja v našich končinách je. O tom, kto sa prebojuje do prvej deviatky a užije si finále niekoľkodňovej dávky napätia, sa dozviete dňa 9. júla 2017 na webových stránkach. Šampión Main Eventu sa dňamôže tešiť na päťcifernú finančnú výhru, a to minimálne závratných 25, 000€, titul i trofej, ale aj zlatý pamätný náramok a najmä pocit, aké to je byť kráľomInformácie o Main Evente nájdete na: http://www.bancocasino.sk/poker/events/202/ssop-championship-40-000-and-main-event-120-000 +421 908 024 024 alebo +421 905 209 209,recepcia: +421 252 624 378, info@bancocasino.sk